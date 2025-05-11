Крейдяні гори в Україні — куди поїхати в травні

Крейдяні гори у селищі Клеван. Фото: facebook.com/delidons/

У селищі Клевань на Рівненщині розташовані мальовничі крейдяні гори. Природні пейзажі доповнює краса озера Безодня.

Про це пише телеграм-канал "Подорожуймо Україною".

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Селище Клевань вражає чистим прозорим озером і надзвичайною величчю білих гір, які неймовірно виблискують на сонці. Вершина цих гір є домівкою для великої кількості ластівок.

"Відкривається все це на тлі мальовничої долини, де хочеться зупинитися та просто дивитися у далечінь", — йдеться в статті.

Поруч з крейдяними горами розташоване озеро Безодня, темна вода якого створює атмосферу містики й загадковості.

Озеро Безодня у селищі Клевань. Фото: facebook.com/delidons/

Озеро Безодня. Фото: facebook.com/delidons/

Крейдяні гори у селищі Клевань. Фото: facebook.com/delidons/

Зазвичай туристи їдуть до Клевані подивитися Тунель кохання, проте крейдяні гори та глибоке озеро також заслуговують вашої уваги.

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