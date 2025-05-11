Крейдяні гори в Україні — куди поїхати в травні

Природні перлини Рівненщини, про які мало хто знає
У селищі Клевань на Рівненщині розташовані мальовничі крейдяні гори. Природні пейзажі доповнює краса озера Безодня.
Про це пише телеграм-канал "Подорожуймо Україною".
Мальовничі крейдяні гори в Україні
Селище Клевань вражає чистим прозорим озером і надзвичайною величчю білих гір, які неймовірно виблискують на сонці. Вершина цих гір є домівкою для великої кількості ластівок.
"Відкривається все це на тлі мальовничої долини, де хочеться зупинитися та просто дивитися у далечінь", — йдеться в статті.
Поруч з крейдяними горами розташоване озеро Безодня, темна вода якого створює атмосферу містики й загадковості.
Зазвичай туристи їдуть до Клевані подивитися Тунель кохання, проте крейдяні гори та глибоке озеро також заслуговують вашої уваги.
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