Меловые горы в Украине - куда поехать в мае

Природные жемчужины Ровенской области, о которых мало кто знает
В поселке Клевань на Ровенщине расположены живописные меловые горы. Природные пейзажи дополняет красота озера Бездна.
Об этом пишет телеграм-канал "Путешествуем по Украине".
Живописные меловые горы в Украине
Поселок Клевань поражает чистым прозрачным озером и необычайным величием белых гор, которые невероятно сверкают на солнце. Вершина этих гор является домом для большого количества ласточек.
"Открывается все это на фоне живописной долины, где хочется остановиться и просто смотреть вдаль", — говорится в статье.
Рядом с меловыми горами расположено озеро Бездна, темная вода которого создает атмосферу мистики и загадочности.
Обычно туристы едут в Клевани посмотреть Тоннель любви, однако меловые горы и глубокое озеро также заслуживают вашего внимания.
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