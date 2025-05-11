Меловые горы в Украине - куда поехать в мае

Меловые горы в поселке Клеван. Фото: facebook.com/delidons/

В поселке Клевань на Ровенщине расположены живописные меловые горы. Природные пейзажи дополняет красота озера Бездна.

Об этом пишет телеграм-канал "Путешествуем по Украине".

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Поселок Клевань поражает чистым прозрачным озером и необычайным величием белых гор, которые невероятно сверкают на солнце. Вершина этих гор является домом для большого количества ласточек.

"Открывается все это на фоне живописной долины, где хочется остановиться и просто смотреть вдаль", — говорится в статье.

Рядом с меловыми горами расположено озеро Бездна, темная вода которого создает атмосферу мистики и загадочности.

Озеро Бездна в поселке Клеван. Фото: facebook.com/delidons/

Озеро Бездна. Фото: facebook.com/delidons/

Меловые горы в поселке Клеван. Фото: facebook.com/delidons/

Обычно туристы едут в Клевани посмотреть Тоннель любви, однако меловые горы и глубокое озеро также заслуживают вашего внимания.

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