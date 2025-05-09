Чому не варто вдягати сукню в літак — поради туристам

Туристка в аеропорту. Фото: Freepik

Дружина пілота звернулася із застереженням до тих жінок та дівчат, які полюбляють носити сукні в аеропортах. Вона попередила, що такий одяг може спричинити проблеми під час перевірки перед польотом і навіть призвести до неприємних гігієнічних проблем.

Про це пише Daily Express.

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Сукні в літаку

Як пояснила жінка, сканер на митному контролі може не спрацювати через повітряну кишеня, яку утворює легка сукня.

Окрім того, такий одяг дуже легко забруднити в літаку.

"Вона зачепиться за сидіння при посадці, на якому є плями від соусу для піци або пролитої кави... або за сидіння в туалеті в літаку", — попередила дружина пілота.

Жінка порекомендувала вдягнути в літак більш зручні речі, а сукню спакувати у валізу, щоб вдягнути її чистеньку на фотосесію у новій країні.

Її відео зібрало майже 4 тисячі лайків та викликало жваві дискусії в мережі. Частина користувачів не являє себе в літаку без легкої сукні, в той час, як інші інша частина підписників вважає такий одяг дуже не зручним для перельотів.

Нагадаємо, ми писали, що Португалія вводить нові суворі штрафи. Також на одному з пляжів Італії запровадять електронну систему реєстрації.