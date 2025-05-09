Почему не стоит надевать платье в самолет - советы туристам

Туристка в аэропорту. Фото: Freepik

Жена пилота обратилась с предостережением к тем женщинам и девушкам, которые любят носить платья в аэропортах. Она предупредила, что такая одежда может вызвать проблемы во время проверки перед полетом и даже привести к неприятным гигиеническим проблемам.

Об этом пишет Daily Express.

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Платья в самолете

Как пояснила женщина, сканер на таможенном контроле может не сработать из-за воздушного кармана, который образует легкое платье.

Кроме того, такую одежду очень легко испачкать в самолете.

"Она зацепится за сиденье при посадке, на котором есть пятна от соуса для пиццы или пролитого кофе... или за сиденье в туалете в самолете", — предупредила жена пилота.

Женщина порекомендовала надеть в самолет более удобные вещи, а платье упаковать в чемодан, чтобы надеть его чистеньким на фотосессию в новой стране.

Ее видео собрало почти 4 тысячи лайков и вызвало оживленные дискуссии в сети. Часть пользователей не представляет себя в самолете без легкого платья, в то время, как другая часть подписчиков считает такую одежду очень не удобной для перелетов.

Напомним, мы писали, что Португалия вводит новые строгие штрафы. Также на одном из пляжей Италии введут электронную систему регистрации.