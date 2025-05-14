Как не потеряться в другой стране без Wi-Fi - советы туристам

Как никогда не потеряться в другой стране без интернета — лайфхак
Во время путешествия может произойти непредвиденная ситуация и вы можете оказаться без доступа к интернету и картам. Однако специалист посоветовал лайфхак, который может спасти.
Об этом пишет Daily Express.
Полезный лайфхак для путешественников
Эксперт по путешествиям Нил Аткинсон посоветовал всегда загружать офлайн-карты местности, куда вы отправляетесь в путешествие.
"Это абсолютно бесплатно и может сэкономить вам часы стресса, независимо от того, исследуете ли вы Британию или блуждаете по Барселоне", — подчеркнул специалист.
Перед выходом на туристический маршрут стоит обязательно проверить, загрузили ли вы карту, пока у вас есть подключение к интернету. Во время ее загрузки могла произойти ошибка.
Эксперт предупредил о некоторых недостатках автономных карт. В частности, вы не сможете посмотреть маршруты общественного транспорта и обновления трафика.
Как загрузить офлайн-карту
Чтобы загрузить карту, скачайте и откройте приложение Google Maps. Коснитесь изображения своего профиля в верхнем правом углу и выберите "Офлайн-карты", а затем "Выбрать собственную карту".
После этого настройте синее поле так, чтобы оно покрывало новый город или село, куда вы планируете свой визит. После этого нужно нажать "Загрузить" и офлайн-карта карта будет готова к использованию.
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