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Соло-туристка порадила, як безпечно подорожувати самій

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Дата публікації: 12 травня 2025 11:47
Як безпечно мандрувати самій — поради соло-туристка
Туристка в новій країні. Фото: Freepik

Подорожі без друзів та родини по-своєму прекрасні. Вам не треба підлаштовуватись під графік та смаки інших і можна на свій розсуд обирати розваги й маршрут, проте бути соло-туристом не завжди безпечно.

Про це пише Daily Express.

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Як безпечно мандрувати самій

Соло-туристка Лідія Свінскоун самостійно відвідала понад 30 країн. Вона поділилась порадами, як класно та безпечно провести час у відпустці.

Мандрівниця зізналась, що ніколи не приїде в нове місто без заздалегідь заброньованого житла і завжди планує час прибуття на денний час.

Якщо ж ваш рейс затримався і ви прибули до нової країни пізно вночі — краще за все замовляти авто у зареєстрованої компанії таксі.

"Блукати незнайомими вулицями наодинці вночі з рюкзаком або ручною поклажею — не найкраща ідея, в якій би країні ви не перебували", — поділилась Лідія.

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Туристка гуляє по лісу. Фото: Freepik

Туристка порадила залишати вдома цінності і обов'язково взяти з собою невеличку аптечку, в яку покласти пластир, знеболювальне та інші необхідні ліки.

Нагадаємо, ми розповідали, чому перед польотом варто обов'язково заряджати свій смартфон. Також ми писали про найщасливіші міста світу.

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Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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