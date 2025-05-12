Як безпечно мандрувати самій — поради соло-туристка

Соло-туристка порадила, як безпечно подорожувати самій
Подорожі без друзів та родини по-своєму прекрасні. Вам не треба підлаштовуватись під графік та смаки інших і можна на свій розсуд обирати розваги й маршрут, проте бути соло-туристом не завжди безпечно.
Про це пише Daily Express.
Як безпечно мандрувати самій
Соло-туристка Лідія Свінскоун самостійно відвідала понад 30 країн. Вона поділилась порадами, як класно та безпечно провести час у відпустці.
Мандрівниця зізналась, що ніколи не приїде в нове місто без заздалегідь заброньованого житла і завжди планує час прибуття на денний час.
Якщо ж ваш рейс затримався і ви прибули до нової країни пізно вночі — краще за все замовляти авто у зареєстрованої компанії таксі.
"Блукати незнайомими вулицями наодинці вночі з рюкзаком або ручною поклажею — не найкраща ідея, в якій би країні ви не перебували", — поділилась Лідія.
Туристка порадила залишати вдома цінності і обов'язково взяти з собою невеличку аптечку, в яку покласти пластир, знеболювальне та інші необхідні ліки.
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