Как безопасно путешествовать одной - советы соло-туриста

Туристка в новой стране. Фото: Freepik

Путешествия без друзей и семьи по-своему прекрасны. Вам не надо подстраиваться под график и вкусы других и по своему усмотрению выбирать развлечения и маршрут, однако быть соло-туристом не всегда безопасно.

Об этом пишет Daily Express.

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Соло-туристка Лидия Свинскоун самостоятельно посетила более 30 стран. Она поделилась советами, как классно и безопасно провести время в отпуске.

Путешественница призналась, что никогда не приедет в новый город без заранее забронированного жилья и всегда планирует время прибытия на дневное время.

Если же ваш рейс задержался и вы прибыли в новую страну поздно ночью — лучше всего заказывать авто у зарегистрированной компании такси.

"Блуждать по незнакомым улицам в одиночку ночью с рюкзаком или ручной кладью — не лучшая идея, в какой бы стране вы ни находились", — поделилась Лидия.

Туристка гуляет по лесу. Фото: Freepik

Туристка посоветовала оставлять дома ценности и обязательно взять с собой небольшую аптечку, в которую положить пластырь и обезболивающее и другие необходимые лекарства.

Напомним, мы рассказывали, почему перед полетом стоит обязательно заряжать свой смартфон. Также мы писали о самых счастливых городах мира.