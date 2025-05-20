Необычный McDonald's в Риме - видео

Как музей — в Италии показали роскошный McDonald's
В итальянском Риме туристы могут перекусить в необычном McDonald's. Заведение поражает необычным дизайном и похоже на настоящий музей.
Об этом пишет The Mirror.
Красивый McDonald's в итальянском Риме
В заведении сети в Риме посетителей встречает изысканная статуя римской богини Венеры. Кроме того, в ресторане есть отдельная секция, посвященная декадентским на вид тортам, пирогам и пончикам. Однако из-за своей уникальности в заведении постоянно людно.
TikTok-пользователь @moromatour поделился кадрами из итальянского McDonald's. Видео собрало 1,8 миллиона просмотров.
"Независимо от того, где вы находитесь, вы должны попробовать Maccies хотя бы один раз, совершенно другое меню и атмосфера! Мы были в этом Maccies во вторник, и это на самом деле огромная, настоящая кофейня с выпечкой и кофе!" — отметил путешественник.
@moromatour
Этот McDonald's выглядел как музей😍 Расположен в Риме, Италия 🇮🇹 #italy #rome #mcdonalds #spanishsteps #roma #travelitaly #italia #europe♬ La belle vie - Sacha Distel
Напомним, мы рассказывали о самом опасном автобусном маршруте в мире. Также турист делился впечатлениями от китайской кухни.
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