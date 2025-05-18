Топ-3 дивні страви в Китаї, які варто спробувати

Досвідчена туристка розповіла про три найдивніші страви в Китаї
Досвідчений мандрівник відвідав китайське місто Шеньчжень. Чоловік поставив собі за мету спробувати різні традиційні страви за рекомендаціями місцевих жителів.
Про це пише Daily Express.
Незвичні страви китайської кухні
Турист вперше в житті скуштував найсмердючіший фрукт у світі — дуріан. Це великий і колючий тропічний фрукт, запах якого порівнюють з тухлими яйцями та каналізацією.
"Його смак був дуже вершковим і майже танув у роті. Він мав нотки ванілі", — поділився чоловік.
Він також спробував курячі ніжки, які в Україні зазвичай використовують для приготування холодцю.
"Перший укус був важким, оскільки на кістці не так багато м'яса, а в основному хрящ. Проте я скуштував шматочок м'яса, змішаний з апетитною смаженою шкіркою, і це було схоже на смакову бомбу, що впала в мій рот", — заявив він та додав, що ця страва йому сподобалась більше за курячі крильця.
Саме в Китаї мандрівник вперше скуштував в місцевому готелі паштет з гусячої печінки. Один з місцевих жителів розповів йому, що гусак — одне з найпопулярніших м'ясних страв у Китаї.
"Я не фанат паштетів. Він мав насичений смак, але був дещо солодкуватим, а текстура була дуже гладкою, майже як мус, що мені не сподобалося", — розповів турист.
Нагадаємо, ми писали про найнебезпечніші локації у світі. Також досвідчена туристка розповіла, як безпечно мандрувати самій.
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