Топ-3 дивні страви в Китаї, які варто спробувати

Азійські страви. Фото: Freepik

Досвідчений мандрівник відвідав китайське місто Шеньчжень. Чоловік поставив собі за мету спробувати різні традиційні страви за рекомендаціями місцевих жителів.

Про це пише Daily Express.

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Турист вперше в житті скуштував найсмердючіший фрукт у світі — дуріан. Це великий і колючий тропічний фрукт, запах якого порівнюють з тухлими яйцями та каналізацією.

"Його смак був дуже вершковим і майже танув у роті. Він мав нотки ванілі", — поділився чоловік.

Він також спробував курячі ніжки, які в Україні зазвичай використовують для приготування холодцю.

"Перший укус був важким, оскільки на кістці не так багато м'яса, а в основному хрящ. Проте я скуштував шматочок м'яса, змішаний з апетитною смаженою шкіркою, і це було схоже на смакову бомбу, що впала в мій рот", — заявив він та додав, що ця страва йому сподобалась більше за курячі крильця.

Курячі ніжки. Фото: З відкритих джерел

Саме в Китаї мандрівник вперше скуштував в місцевому готелі паштет з гусячої печінки. Один з місцевих жителів розповів йому, що гусак — одне з найпопулярніших м'ясних страв у Китаї.

"Я не фанат паштетів. Він мав насичений смак, але був дещо солодкуватим, а текстура була дуже гладкою, майже як мус, що мені не сподобалося", — розповів турист.

Нагадаємо, ми писали про найнебезпечніші локації у світі. Також досвідчена туристка розповіла, як безпечно мандрувати самій.