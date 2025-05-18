Топ-3 странных блюда в Китае, которые стоит попробовать

Азиатские блюда. Фото: Freepik

Опытный путешественник посетил китайский город Шэньчжэнь. Мужчина поставил себе цель попробовать различные традиционные блюда по рекомендациям местных жителей.

Об этом пишет Daily Express.

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Турист впервые в жизни попробовал самый смердящий фрукт в мире — дуриан. Это большой и колючий тропический фрукт, запах которого сравнивают с тухлыми яйцами и канализацией.

"Его вкус был очень сливочным и почти таял во рту. Он имел нотки ванили", — поделился мужчина.

Он также попробовал куриные ножки, которые в Украине обычно используют для приготовления холодца.

"Первый укус был тяжелым, поскольку на кости не так много мяса, а в основном хрящ. Однако я попробовал кусочек мяса, смешанный с аппетитной жареной шкуркой, и это было похоже на вкусовую бомбу, упавшую в мой рот", — заявил он и добавил, что это блюдо ему понравилось больше куриных крылышек.

Куриные ножки. Фото: Из открытых источников

Именно в Китае путешественник впервые попробовал в местном отеле паштет из гусиной печени. Один из местных жителей рассказал ему, что гусь — одно из самых популярных мясных блюд в Китае.

"Я не фанат паштетов. Он имел насыщенный вкус, но был несколько сладковатым, а текстура была очень гладкой, почти как мусс, что мне не понравилось", — рассказал турист.

Напомним, мы писали о самых опасных локациях в мире. Также опытная туристка рассказала, как безопасно путешествовать самой.