Топ-4 локації в Києві, які варто відвідати з дітьми у погану погоду

Мама разом з донькою у музеї. Фото: Freepik

Дощ за вікном — зовсім не привід нудьгувати вдома. В Києві повно цікавих локацій, де можна весело та з користю провести час із дітьми навіть у найпохмурішу погоду.

Редакція Новини.LIVE порекомендує місця, де буде цікаво провести час з родиною.

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Океанаріум "Морська казка"

Тут ви разом з дітьми можете поринути у підводний світ океану. Маршрут пролягає крізь прозорий тунель з акваріумом, в якому мешкають скати, акули, морські зірки та інші. Він розташований за адресою: вул. Андрія Малишка, 3 (ТЦ "Дитячий світ").

Музей медуз

Це справжній живий простір, в якому представлені десятки видів медуз. Вони плавають у спеціальних акваріумах із підсвіткою, що створює ефект космосу та справжньої магії.Тут ви разом з вашими дітьми зможете дізнатись цікаві факти про цих дивовижних істот. Музей знаходиться у самому серці Києва, на Хрещатику, за адресою: вул. Хрещатик, 7/11.

Київський планетарій

Це місце порине вас з малюками у світ зірок та небесних тіл. Планетарій показує шоу, які адаптовані для різного віку дітей та будуть цікаві й дорослим. У великому купольному залі відвідувачі відчувають себе неначе у відкритому космосі. Музей знаходиться за адресою: вул. Велика Васильківська, 57/3.

Музей "Експериментаріум"

Це місце — справжній рай для юних дослідників. Музей розділений на багато зон, які відповідають за різні науки — біологію, хімію і т.д. В ньому представлено більше 300 інтерактивних експонатів, які наочно показують закони фізики, механіки, оптики, акустики й анатомії. Музей знаходиться за адресою: вул. Борщагівська 154.

Нагадаємо, ми розповідали про приховану перлину Греції. Також ми писали про небезпечні локації у світі, які варто уникати туристам.