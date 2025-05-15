Поляк спробував плов, приготований українкою — відео

Український плов. Фото: Freepik

Хоча плов є головною національною стравою народів Середньої Азії, ця страва дуже полюбилася українцям. Кожна господиня має унікальний рецепт цієї страви.

Користувач Sasha & Damian поділився в TikTok відео, на кадрах якого житель Польщі вперше житті куштував плов, приготований українкою.

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Чи сподобався поляку український плов

Чоловік показав, як куштував плов, приготований мамою його нареченої. Поляк був у захваті від нового смаку. Йому сподобалося, що рис із м'ясом танув у роті та був соковитим.

Іноземцю здалося, що у плов додали багато приправ, проте під час приготування використовували лише куркуму та сіль.

Поляк поставив страві 10 із 10 і підкреслив, що український плов йому сподобався значно більше за азійську курку з рисом.

Нагадаємо, ми розповідали враження француза від української кухні. Також кореєць вперше скуштував сухарики Flint та цукерки Roshen.