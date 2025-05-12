Як навчаються діти в Південній Кореї — цікаві факти

Школярі. Ілюстративне фото: Freepik

Освітня система Південної Кореї вже давно приваблює увагу усього світу високими показниками та мотивацією учнів. Корейські школярі приділяють багато часу навчанню, адже екзамени мають суттєвий вплив на їхнє майбутнє.

Про це розповіла користувачка moietymee в TikTok.

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Дівчина розповіла, що корейці з садочка готуються до шкільного іспиту CSAT. Жителі Південної Кореї віддають багато сил, щоб їх малюк зміг навчатися в найкращій академії (школи в Кореї — Ред).

"Більшість корейських батьків плануючи народження дитини обирають місто та район, де найкраще середовище для навчання. Вони навіть беруть великі кредити, щоб переїхати до престижного району та дати дитині гарну освіту", — поділилась українка.

Окрім того, щоб малюк почав вивчати англійську з садочка, батьки стоять по декілька років в чергах.

Перед здачею CSAT, кожен учень має обов'язково заздалегідь відвідати місце де буде проходити екзамен та попередньо знайти аудиторію. Це робиться для того, щоб мінімізувати запізнення у цей важливий день.

Особливого значення в країні надають екзамену з англійської, а саме аудіюванню. Воно триває 35 хвилин. На цей період часу відкладають польоти літаків, будівельні роботи, військові тренування, а потяги поруч зі школами знижують свою швидкість. Ці обмежувальні заходи суворо контролюються державою.

Українці були шоковані такою системою освіти в країні. Користувачі зазначають, що такий сильний тиск негативно впливає на психічне здоров'я школярів.

Нагадаємо, ми розповідали враження француза від української кухні. Також кореєць вперше скуштував сухарики Flint та цукерки Roshen.