Как учатся дети в Южной Корее - интересные факты

Школьники. Иллюстративное фото: Freepik

Образовательная система Южной Кореи уже давно привлекает внимание всего мира высокими показателями и мотивацией учеников. Корейские школьники уделяют много времени учебе, ведь экзамены имеют существенное влияние на их будущее.

Об этом рассказала пользовательница moietymee в TikTok.

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Девушка рассказала, что корейцы с садика готовятся к школьному экзамену CSAT. Жители Южной Кореи отдают много сил, чтобы их малыш смог учиться в лучшей академии (школы в Корее — Ред).

"Большинство корейских родителей, планируя рождения ребенка, выбирают город и район, где лучшая среда для обучения. Они даже берут большие кредиты, чтобы переехать в престижный район и дать ребенку хорошее образование", — поделилась украинка.

Кроме того, чтобы малыш начал изучать английский с садика, родители стоят по несколько лет в очередях.

Перед сдачей CSAT каждый ученик должен обязательно заранее посетить место, где будет проходить экзамен и предварительно найти аудиторию. Это делается для того, чтобы минимизировать опоздания в этот важный день.

Особое значение в стране придают экзамену по английскому, а именно аудированию. Оно длится 35 минут. На этот период времени откладывают полеты самолетов, строительные работы, военные тренировки, а поезда рядом со школами снижают свою скорость. Эти ограничительные меры строго контролируются государством.

Украинцы были шокированы такой системой образования в стране. Пользователи отмечают, что такое сильное давление негативно влияет на психическое здоровье школьников.

Напомним, мы рассказывали впечатления француза от украинской кухни. Также кореец впервые попробовал сухарики Flint и конфеты Roshen.