Поляк попробовал плов, приготовленный украинкой - видео

Украинский плов. Фото: Freepik

Хотя плов является главным национальным блюдом народов Средней Азии, это блюдо очень полюбилось украинцам. Каждая хозяйка имеет уникальный рецепт этого блюда.

Пользователь Sasha & Damian поделился в TikTok видео, на кадрах которого житель Польши впервые жизни пробовал плов, приготовленный украинкой.

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Понравился ли поляку украинский плов

Мужчина показал, как пробовал плов, приготовленный мамой его невесты. Поляк был в восторге от нового вкуса. Ему понравилось, что рис с мясом таял во рту и был сочным.

Иностранцу показалось, что в плов добавили много приправ, однако во время приготовления использовали только куркуму и соль.

Поляк поставил блюду 10 из 10 и подчеркнул, что украинский плов ему понравился значительно больше, чем азиатская курица с рисом.

Напомним, мы рассказывали впечатления француза от украинской кухни. Также кореец впервые попробовал сухарики Flint и конфеты Roshen.