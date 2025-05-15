Який острів обрати для відпочинку у Греції — поради туристам

Вулички острова Андрос в Греції. Фото: greeka.com

Греція — дуже популярний туристичний напрямок серед мандрівників з усіх куточків Європи. Через це популярні острови Міконос і Родос завжди переповнені туристами.

Про приховану перлину Греції пише Daily Express.

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На щастя, в Греції залишились непопулярні острови, на яких можна позасмагати без натовпів туристів.

Одним з таких є Андрос — чарівний острів у найпівнічнішій частині групи Кікладських островів, який часто називають однією з прихованих перлин Греції.

Незважаючи на те, що Андрос знаходиться недалеко від Міконосу, він залишається поза увагою туристів.

На відміну від забитих пляжів і бурхливого нічного життя Міконосу, Андрос відомий своїми тихими селами, брукованими кам'яними доріжками, пишною зеленню та красивим узбережжям.

Столиця острова, Хора, являє собою поєднання середньовічної, неокласичної та острівної архітектури.

Острів Андрос. Фото: З відкритих джерел

Туристи можуть насолодитися прогулянкою його звивистими вуличками, історичними церквами й музеями або просто випити кави в одній із затишних кав'ярень міста.

Однією з візитівок Андроса є його пішохідні маршрути. Стежки з вказівниками перетинають острів, та ведуть туристів через оливкові гаї, луки, наповнені чебрецем і шавлією та ароматом диких трав.

Мандрівникам також варто обов'язково відвідати Музей сучасного мистецтва, Музей оливок Кікладських островів та Палеополіс.

Нагадаємо, туристка раніше розповіла про приховану перину Іспанії. Також ми писали, що Португалія вводить нові суворі штрафи.