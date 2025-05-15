Какой остров выбрать для отдыха в Греции - советы туристам

Улочки острова Андрос в Греции. Фото: greeka.com

Греция — очень популярное туристическое направление среди путешественников со всех уголков Европы. Из-за этого популярные острова Миконос и Родос всегда переполнены туристами.

О скрытой жемчужине Греции пишет Daily Express.

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К счастью, в Греции остались непопулярные острова, на которых можно позагорать без толп туристов.

Одним из таких является Андрос — волшебный остров в самой северной части группы Кикладских островов, который часто называют одной из скрытых жемчужин Греции.

Несмотря на то, что Андрос находится недалеко от Миконоса, он остается вне поля зрения туристов.

В отличие от забитых пляжей и бурной ночной жизни Миконоса, Андрос известен своими тихими деревнями, мощеными каменными дорожками, пышной зеленью и красивым побережьем.

Столица острова, Хора, представляет собой сочетание средневековой, неоклассической и островной архитектуры.

Остров Андрос Фото: Из открытых источников

Туристы могут насладиться прогулкой по его извилистым улочкам, историческими церквями и музеями или просто выпить кофе в одном из уютных кафе города.

Одной из визитных карточек Андроса являются его пешеходные маршруты. Тропы с указателями пересекают остров, и ведут туристов через оливковые рощи, луга, наполненные тимьяном и шалфеем и ароматом диких трав.

Путешественникам также стоит обязательно посетить Музей современного искусства, Музей оливок Кикладских островов и Палеополис.

Напомним, туристка ранее рассказала о скрытой перине Испании. Также мы писали, что Португалия вводит новые строгие штрафы.