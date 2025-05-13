Красиве і непопулярне місто Іспанії — де варто побувати туристам

Вулички іспанської Малаги. Фото: expedia.ca

Іспанія — сонячна країна, де на кожному кроці лунає фламенко. Проте за новими враженнями не варто поспішати до Барселони.

Тревел-блогер sofia.rist розповіла в TikTok про не дуже популярне, проте неймовірне іспанське місто.

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Постійні черги, бруд та незліченна кількість туристів можуть неабияк зіпсувати відпустку, тому краще обирати менш популярні міста.

Зокрема, туристка порадила обов'язково відвідати місто Малага в Іспанії. Дівчина розповіла, що місто вражає красивою архітектурою, морем з видом на гори й просторими пляжами.

В Малазі багато замків та фортець, з яких відкриваються неймовірні краєвиди на старе місто та море. Місто також вражає різноманіттям закладів з традиційними стравами, зокрема, чуросом з шоколадом.

Малага є батьківщиною знаменитого художника Пабло Пікассо, а тому туристка радить обов'язково відвідати присвячений йому музей.

Ввечері українка рекомендує відвідати виставу в Театрі Фламенко, яка показує справжню атмосферу та дух міста.

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