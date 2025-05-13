Красиве і непопулярне місто Іспанії — де варто побувати туристам

Не гірше за Барселону — названо недооцінене місто в Іспанії
Іспанія — сонячна країна, де на кожному кроці лунає фламенко. Проте за новими враженнями не варто поспішати до Барселони.
Тревел-блогер sofia.rist розповіла в TikTok про не дуже популярне, проте неймовірне іспанське місто.
Де варто побувати в Іспанії
Постійні черги, бруд та незліченна кількість туристів можуть неабияк зіпсувати відпустку, тому краще обирати менш популярні міста.
Зокрема, туристка порадила обов'язково відвідати місто Малага в Іспанії. Дівчина розповіла, що місто вражає красивою архітектурою, морем з видом на гори й просторими пляжами.
В Малазі багато замків та фортець, з яких відкриваються неймовірні краєвиди на старе місто та море. Місто також вражає різноманіттям закладів з традиційними стравами, зокрема, чуросом з шоколадом.
Малага є батьківщиною знаменитого художника Пабло Пікассо, а тому туристка радить обов'язково відвідати присвячений йому музей.
Ввечері українка рекомендує відвідати виставу в Театрі Фламенко, яка показує справжню атмосферу та дух міста.
@sofia.rist
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