Красивый и непопулярный город Испании - где стоит побывать туристам

Улочки испанской Малаги. Фото: expedia.ca

Испания — солнечная страна, где на каждом шагу звучит фламенко. Однако за новыми впечатлениями не стоит спешить в Барселону.

Тревел-блогер sofia.rist рассказала в TikTok о не очень популярном, но невероятном испанском городе.

Реклама

Читайте также:

Где стоит побывать в Испании

Постоянные очереди, грязь и бесчисленное количество туристов могут изрядно испортить отпуск, поэтому лучше выбирать менее популярные города.

В частности, туристка посоветовала обязательно посетить город Малага в Испании. Девушка рассказала, что город поражает красивой архитектурой, морем с видом на горы и просторными пляжами.

В Малаге много замков и крепостей, из которых открываются невероятные виды на старый город и море. Город также поражает многообразием заведений с традиционными блюдами, в частности, чуросом с шоколадом.

Малага является родиной знаменитого художника Пабло Пикассо, а потому туристка советует обязательно посетить посвященный ему музей.

Вечером украинка рекомендует посетить спектакль в Театре Фламенко, который показывает настоящую атмосферу и дух города.

Напомним, мы рассказывали, каких продуктов лучше избегать на курортах all-inclusive. Также мы писали о самых счастливых городах мира.