Красивый и непопулярный город Испании - где стоит побывать туристам

Не хуже Барселоны — назван недооцененный город в Испании
Испания — солнечная страна, где на каждом шагу звучит фламенко. Однако за новыми впечатлениями не стоит спешить в Барселону.
Тревел-блогер sofia.rist рассказала в TikTok о не очень популярном, но невероятном испанском городе.
Где стоит побывать в Испании
Постоянные очереди, грязь и бесчисленное количество туристов могут изрядно испортить отпуск, поэтому лучше выбирать менее популярные города.
В частности, туристка посоветовала обязательно посетить город Малага в Испании. Девушка рассказала, что город поражает красивой архитектурой, морем с видом на горы и просторными пляжами.
В Малаге много замков и крепостей, из которых открываются невероятные виды на старый город и море. Город также поражает многообразием заведений с традиционными блюдами, в частности, чуросом с шоколадом.
Малага является родиной знаменитого художника Пабло Пикассо, а потому туристка советует обязательно посетить посвященный ему музей.
Вечером украинка рекомендует посетить спектакль в Театре Фламенко, который показывает настоящую атмосферу и дух города.
@sofia.rist
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