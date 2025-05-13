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Не хуже Барселоны — назван недооцененный город в Испании

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Дата публикации 13 мая 2025 17:17
Красивый и непопулярный город Испании - где стоит побывать туристам
Улочки испанской Малаги. Фото: expedia.ca

Испания — солнечная страна, где на каждом шагу звучит фламенко. Однако за новыми впечатлениями не стоит спешить в Барселону.

Тревел-блогер sofia.rist рассказала в TikTok о не очень популярном, но невероятном испанском городе.

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Постоянные очереди, грязь и бесчисленное количество туристов могут изрядно испортить отпуск, поэтому лучше выбирать менее популярные города.

В частности, туристка посоветовала обязательно посетить город Малага в Испании. Девушка рассказала, что город поражает красивой архитектурой, морем с видом на горы и просторными пляжами.

В Малаге много замков и крепостей, из которых открываются невероятные виды на старый город и море. Город также поражает многообразием заведений с традиционными блюдами, в частности, чуросом с шоколадом.

Малага является родиной знаменитого художника Пабло Пикассо, а потому туристка советует обязательно посетить посвященный ему музей.

Вечером украинка рекомендует посетить спектакль в Театре Фламенко, который показывает настоящую атмосферу и дух города.

Напомним, мы рассказывали, каких продуктов лучше избегать на курортах all-inclusive. Также мы писали о самых счастливых городах мира.

путешествие отпуск Испания море туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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