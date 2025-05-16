Топ-4 локации в Киеве, которые стоит посетить с детьми в плохую погоду

Мама вместе с дочкой в музее. Фото: Freepik

Дождь за окном — вовсе не повод скучать дома. В Киеве полно интересных локаций, где можно весело и с пользой провести время с детьми даже в самую пасмурную погоду.

Редакция Новини.LIVE порекомендует места, где будет интересно провести время с семьей.

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Океанариум "Морская сказка"

Здесь вы вместе с детьми можете окунуться в подводный мир океана. Маршрут пролегает сквозь прозрачный тоннель с аквариумом, в котором обитают скаты, акулы, морские звезды и другие. Он расположен по адресу: ул. Андрея Малышко, 3 (ТЦ "Детский мир").

Музей медуз

Это настоящее живое пространство, в котором представлены десятки видов медуз. Они плавают в специальных аквариумах с подсветкой, что создает эффект космоса и настоящей магии. Здесь вы вместе с вашими детьми сможете узнать интересные факты об этих удивительных существах. Музей находится в самом сердце Киева, на Крещатике, по адресу: ул. Крещатик, 7/11.

Киевский планетарий

Это место окунет вас с малышами в мир звезд и небесных тел. Планетарий показывает шоу, которые адаптированы для разного возраста детей и будут интересны и взрослым. В большом купольном зале посетители чувствуют себя как будто в открытом космосе. Музей находится по адресу: ул. Большая Васильковская, 57/3.

Музей "Экспериментариум"

Это место — настоящий рай для юных исследователей. Музей разделен на много зон, которые отвечают за разные науки - биологию, химию и т.д. В нем представлено более 300 интерактивных экспонатов, которые наглядно показывают законы физики, механики, оптики, акустики и анатомии. Музей находится по адресу: ул. Борщаговская 154.

Напомним, мы рассказывали о скрытой жемчужине Греции. Также мы писали об опасных локациях в мире, которые стоит избегать туристам.