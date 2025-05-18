Найнебезпечніший у світі автобусний маршрут

Щороку забирає 1 000 життів — найнебезпечніший у світі маршрут
На найвищому гірському масиві Перу Андах щоденна поїздка може коштувати пасажиру життя. Найнебезпечніший автобусний маршрут у світі висотою у 1 000 метрів має назву "Вбивця коней".
Про це розповідає BBC.
Що відомо про гірський масив Андах
Дороги в Перу пронизані небезпечними поворотами й крутими спусками. Проте вони з'єднують поселення з лікарнями, школами і ринками. Виконуючи рутинні справи, місцеві жителі щодня ризикують своїм життям.
Зазначається, що щороку на схилах гірського масиву Андах гине понад 1 000 людей. Меморіали загиблим можна побачити по краях цього підступного маршруту.
Цим страшним маршрутом вже 12 років їздить водій автобуса Глоріозо. Коли автобус повільно проїжджає повороти, його колеса знаходяться в сантиметрах обриву, обличчя чоловіка залишається абсолютно спокійним.
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