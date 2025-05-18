Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Туризм Щороку забирає 1 000 життів — найнебезпечніший у світі маршрут

Щороку забирає 1 000 життів — найнебезпечніший у світі маршрут

Ua en ru
Дата публікації: 18 травня 2025 12:19
Найнебезпечніший у світі автобусний маршрут
Схили гірського масиву Андах. Фото: скриншот YouTube

На найвищому гірському масиві Перу Андах щоденна поїздка може коштувати пасажиру життя. Найнебезпечніший автобусний маршрут у світі висотою у 1 000 метрів має назву "Вбивця коней".

Про це розповідає BBC.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про гірський масив Андах

Дороги в Перу пронизані небезпечними поворотами й крутими спусками. Проте вони з'єднують поселення з лікарнями, школами і ринками. Виконуючи рутинні справи, місцеві жителі щодня ризикують своїм життям.

Зазначається, що щороку на схилах гірського масиву Андах гине понад 1 000 людей. Меморіали загиблим можна побачити по краях цього підступного маршруту.

Цим страшним маршрутом вже 12 років їздить водій автобуса Глоріозо. Коли автобус повільно проїжджає повороти, його колеса знаходяться в сантиметрах обриву, обличчя чоловіка залишається абсолютно спокійним.

Нагадаємо, ми розповідали, що в Іспанії почнуть штрафувати тих, хто постійно сидить в телефоні. Також ми писали, що Disneyland незабаром з'явиться на Близькому Сході.

подорож дороги Перу гори туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /