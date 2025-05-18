Самый опасный в мире автобусный маршрут

Склоны горного массива Андах. Фото: скриншот YouTube

На самом высоком горном массиве Перу Андах ежедневная поездка может стоить пассажиру жизни. Самый опасный автобусный маршрут в мире высотой в 1 000 метров называется "Убийца лошадей".

Об этом рассказывает BBC.

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Дороги в Перу пронизаны опасными поворотами и крутыми спусками. Однако они соединяют поселения с больницами, школами и рынками. Выполняя рутинные дела, местные жители ежедневно рискуют своей жизнью.

Отмечается, что каждый год на склонах горного массива Андах погибает более 1 000 человек. Мемориалы погибшим можно увидеть по краям этого коварного маршрута.

Этим страшным маршрутом уже 12 лет ездит водитель автобуса Глориозо. Когда автобус медленно проезжает повороты, его колеса находятся в сантиметрах обрыва, лицо мужчины остается абсолютно спокойным.

Напомним, мы рассказывали, что в Испании начнут штрафовать тех, кто постоянно сидит в телефоне. Также мы писали, что Disneyland вскоре появится на Ближнем Востоке.