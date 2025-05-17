Найгарніші музеї Європи та Азії — де варто побувати кожному

Музей історії мистецтв у Відні. Фото: З відкритих джерел

Щороку 18 травня світ відзначає Міжнародний день музеїв. Незалежно від того, чи цікавитеся ви мистецтвом, історією, чи наукою, музеї здатні вас надихнути й відкрити новий світ.

Редакція Новини.LIVE розповідає про найцікавіші музеї світу, які кожен має побачити на власні очі.

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Музей у Ватикані

Його візитівкою є розкішна Сікстинська капела, вкрита фресками та стелею із зображенням біблійних сцен з книги "Буття", яку створив Мікеланджело. Серед інших визначних пам'яток — Кімнати Рафаеля, колишні папські покої з картинами майстра епохи Відродження та Музей профан, де представлені дохристиянське мистецтво та артефакти.

Лувр у Парижі

Усередині історичних стін Лувру ви знайдете такі знамениті твори мистецтва, як "Мона Ліза" і "Венера Мілоська". Окрім шедеврів, в музеї представлена величезна кількість експонатів — від єгипетських артефактів до декоративного мистецтва.

Всередині Лувру. Фото: З відкритих джерел

Національний музей Китаю у Пекіні

Він був заснований у далекому 1912 році та зберігає величезну колекцію артефактів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, а також 1,4 млн книг. Тут можна побачити все — від стародавніх нефритових виробів до сучасних творів.

Національна галерея у Лондоні

Вона розташована у величному комплексі з неймовірним видом на Трафальгарську площу. В музеї представлено 2300 робіт, серед яких шедеври ван Ейка, Тиціана, Тернера, Веласкеса і Моне. Вхід в галерею вільний.

Музей історії мистецтв у Відні

Він був побудований для розміщення колекції творів мистецтва королівської сім'ї і відкритий для відвідувачів у 1891 році. В музеї представлені венеціанські та фламандські картини 16-17 століть, а також роботи геніальних художників Вермеєра, Веласкеса і Рембрандта.

Музей історії мистецтв. Фото: З відкритих джерел

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