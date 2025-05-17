Самые красивые музеи Европы и Азии - где стоит побывать каждому

Музей истории искусств в Вене. Фото: Из открытых источников

Ежегодно 18 мая мир отмечает Международный день музеев. Независимо от того, интересуетесь ли вы искусством, историей или наукой, музеи способны вас вдохновить и открыть новый мир.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о самых интересных музеях мира, которые каждый может увидеть собственными глазами.

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Музей в Ватикане

Его визитной карточкой является роскошная Сикстинская капелла, покрытая фресками и потолком с изображением библейских сцен из книги "Бытие", которую создал Микеланджело. Среди других достопримечательностей — Комнаты Рафаэля, бывшие папские покои с картинами мастера эпохи Возрождения и Музей профанов, где представлены дохристианское искусство и артефакты.

Лувр в Париже

Внутри исторических стен Лувра вы найдете такие знаменитые произведения искусства, как "Мона Лиза" и "Венера Милосская". Помимо шедевров, в музее представлено огромное количество экспонатов — от египетских артефактов до декоративного искусства.

Внутри Лувра. Фото: Из открытых источников

Национальный музей Китая в Пекине

Он был основан в далеком 1912 году и хранит огромную коллекцию артефактов изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также 1,4 млн книг. Здесь можно увидеть все — от древних нефритовых изделий до современных произведений.

Национальная галерея в Лондоне

Она расположена в величественном комплексе с невероятным видом на Трафальгарскую площадь. В музее представлено 2300 работ, среди которых шедевры ван Эйка, Тициана, Тернера, Веласкеса и Моне. Вход в галерею свободный.

Музей истории искусств в Вене

Он был построен для размещения коллекции произведений искусства королевской семьи и открыт для посетителей в 1891 году. В музее представлены венецианские и фламандские картины 16-17 веков, а также работы гениальных художников Вермеера, Веласкеса и Рембрандта.

Музей истории искусств. Фото: Из открытых источников

Напомним, мы рассказывали об интересных вещах, которые забирали у пассажиров на контроле в аэропорту. Также мы писали, что Disneyland вскоре появится на Ближнем Востоке.