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Головна Туризм Топ-4 дивні речі, які пасажири хотіли взяти з собою в літак

Топ-4 дивні речі, які пасажири хотіли взяти з собою в літак

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Дата публікації: 14 травня 2025 21:36
Дивні речі, які пасажир намагалися пронести з собою в літак
Пасажири в аеропорту. Фото: Freepik

Туристичні експерти мережі камер схову Bounce.com склали список найбільш незвичайних речей, які забирали у пасажирів під час проходження контролю в аеропорту.

Про це пише The Mirror UK.

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Банка цукерок з живими золотими рибками 

Співробітники служби безпеки були шоковані, коли виявили банку цукерок з парою живих золотих рибок, що плавали всередині. Перевезення живих тварин у ручній поклажі суворо заборонено, особливо в нестандартних контейнерах.

Бензопила 

Один мандрівник в аеропорту Іст-Мідлендс подумав, що можна взяти бензопилу в ручну поклажу. Очевидно, вона не пройшла через контроль безпеки, оскільки інструменти та гострі предмети заборонено перевозити в ручній поклажі. 

Валіза з пиріжками зі свининою

Прикордонники в аеропорту Лідса Бредфорда в Англії були здивовані, коли виявили цілу валізу, заповнену виключно пиріжками зі свининою. Перевезення великої кількості їжі, особливо м'ясних продуктів, суворо забороняється.

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Пасажири прямують на свій рейс в аеропорту. Фото: Freepik

Мариновані огірки у літровій банці

Мариновані корнішони, можливо, і є улюбленим смаколиком для деяких мандрівників, але співробітники служби безпеки не будуть раді бачити їх у такій великій кількості.

Нагадаємо, досвідчена туристка розповіла, як безпечно мандрувати самій. Також ми писали про найщасливіші міста світу.

авіарейси їжа аеропорти подорож туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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