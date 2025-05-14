Дивні речі, які пасажир намагалися пронести з собою в літак

Пасажири в аеропорту. Фото: Freepik

Туристичні експерти мережі камер схову Bounce.com склали список найбільш незвичайних речей, які забирали у пасажирів під час проходження контролю в аеропорту.

Про це пише The Mirror UK.

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Банка цукерок з живими золотими рибками

Співробітники служби безпеки були шоковані, коли виявили банку цукерок з парою живих золотих рибок, що плавали всередині. Перевезення живих тварин у ручній поклажі суворо заборонено, особливо в нестандартних контейнерах.

Бензопила

Один мандрівник в аеропорту Іст-Мідлендс подумав, що можна взяти бензопилу в ручну поклажу. Очевидно, вона не пройшла через контроль безпеки, оскільки інструменти та гострі предмети заборонено перевозити в ручній поклажі.

Валіза з пиріжками зі свининою

Прикордонники в аеропорту Лідса Бредфорда в Англії були здивовані, коли виявили цілу валізу, заповнену виключно пиріжками зі свининою. Перевезення великої кількості їжі, особливо м'ясних продуктів, суворо забороняється.

Пасажири прямують на свій рейс в аеропорту. Фото: Freepik

Мариновані огірки у літровій банці

Мариновані корнішони, можливо, і є улюбленим смаколиком для деяких мандрівників, але співробітники служби безпеки не будуть раді бачити їх у такій великій кількості.

Нагадаємо, досвідчена туристка розповіла, як безпечно мандрувати самій. Також ми писали про найщасливіші міста світу.