Странные вещи, которые пассажир пытались пронести с собой в самолет

Пассажиры в аэропорту. Фото: Freepik

Туристические эксперты сети камер хранения Bounce.com составили список самых необычных вещей, которые забирали у пассажиров во время прохождения контроля в аэропорту.

Об этом пишет The Mirror UK.

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Банка конфет с живыми золотыми рыбками

Сотрудники службы безопасности были шокированы, когда обнаружили банку конфет с парой живых золотых рыбок, плавающих внутри. Перевозка живых животных в ручной клади строго запрещена, особенно в нестандартных контейнерах.

Бензопила

Один путешественник в аэропорту Ист-Мидлендс подумал, что можно взять бензопилу в ручную кладь. Очевидно, она не прошла через контроль безопасности, поскольку инструменты и острые предметы запрещено перевозить в ручной клади.

Чемодан с пирожками со свининой

Пограничники в аэропорту Лидса Брэдфорда в Англии были удивлены, когда обнаружили целый чемодан, заполненный исключительно пирожками со свининой. Перевозка большого количества пищи, особенно мясных продуктов, строго запрещается.

Пассажиры направляются на свой рейс в аэропорту. Фото: Freepik

Маринованные огурцы в литровой банке

Маринованные корнишоны, возможно, и является любимым лакомством для некоторых путешественников, но сотрудники службы безопасности не будут рады видеть их в таком большом количестве.

Напомним, опытная туристка рассказала, как безопасно путешествовать самой. Также мы писали о самых счастливых городах мира.