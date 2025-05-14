Странные вещи, которые пассажир пытались пронести с собой в самолет

Топ-4 странные вещи, которые пассажиры хотели взять в самолет
Туристические эксперты сети камер хранения Bounce.com составили список самых необычных вещей, которые забирали у пассажиров во время прохождения контроля в аэропорту.
Об этом пишет The Mirror UK.
Банка конфет с живыми золотыми рыбками
Сотрудники службы безопасности были шокированы, когда обнаружили банку конфет с парой живых золотых рыбок, плавающих внутри. Перевозка живых животных в ручной клади строго запрещена, особенно в нестандартных контейнерах.
Бензопила
Один путешественник в аэропорту Ист-Мидлендс подумал, что можно взять бензопилу в ручную кладь. Очевидно, она не прошла через контроль безопасности, поскольку инструменты и острые предметы запрещено перевозить в ручной клади.
Чемодан с пирожками со свининой
Пограничники в аэропорту Лидса Брэдфорда в Англии были удивлены, когда обнаружили целый чемодан, заполненный исключительно пирожками со свининой. Перевозка большого количества пищи, особенно мясных продуктов, строго запрещается.
Маринованные огурцы в литровой банке
Маринованные корнишоны, возможно, и является любимым лакомством для некоторых путешественников, но сотрудники службы безопасности не будут рады видеть их в таком большом количестве.
Напомним, опытная туристка рассказала, как безопасно путешествовать самой. Также мы писали о самых счастливых городах мира.
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