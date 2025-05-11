Для чого жінки в Британії ховають ложки в білизну — пояснення

Аеропорт в Британії. Фото: Pexels

Попри стрімкий розвиток у світі, досі залишаються країни, які принижують права жінок. Щоб якось запобігти їх незаконному вивезенню, представниці прекрасної статі вигадали спосіб себе захистити.

Про це пише Ukr.Media.

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Зазначається, що пакистанок та сомалійок, які мешкають у Великій Британії, часто вивозять обманом з країни. Річ у тім, що в цих азійських країнах поширені шлюби проти волі жінок. Чоловіки обирають собі "супутниць" лише з корисливих мотивів.

Також в цих країнах знущаються з жінок і спотворюють статеві органи молодих дівчат.

Врятуватися від цього пекла майже нереально, проте представниці слабкої статі вигадали, як непомітно попросити про допомогу.

Аеропорт. Фото: Pexels

Дівчата і жінки, яких незаконно вивозили з країни, почали класти в спідню білизну ложки. Коли вони проходили контроль в аеропорту — спрацьовували металодетектори. Працівники запрошували цих жінок до окремої кімнати, де ті й зізнаються про свою біду.

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