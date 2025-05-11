Для чого жінки в Британії ховають ложки в білизну — пояснення

Чому жінки в Британії ховають ложки в спіднє — відповідь
Попри стрімкий розвиток у світі, досі залишаються країни, які принижують права жінок. Щоб якось запобігти їх незаконному вивезенню, представниці прекрасної статі вигадали спосіб себе захистити.
Про це пише Ukr.Media.
Як звичайна ложка може врятувати життя
Зазначається, що пакистанок та сомалійок, які мешкають у Великій Британії, часто вивозять обманом з країни. Річ у тім, що в цих азійських країнах поширені шлюби проти волі жінок. Чоловіки обирають собі "супутниць" лише з корисливих мотивів.
Також в цих країнах знущаються з жінок і спотворюють статеві органи молодих дівчат.
Врятуватися від цього пекла майже нереально, проте представниці слабкої статі вигадали, як непомітно попросити про допомогу.
Дівчата і жінки, яких незаконно вивозили з країни, почали класти в спідню білизну ложки. Коли вони проходили контроль в аеропорту — спрацьовували металодетектори. Працівники запрошували цих жінок до окремої кімнати, де ті й зізнаються про свою біду.
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