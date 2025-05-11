Для чего женщины в Британии прячут ложки в белье - объяснение

Почему женщины в Британии прячут ложки в нижнее белье — ответ
Несмотря на стремительное развитие в мире, до сих пор остаются страны, которые унижают права женщин. Чтобы как-то предотвратить их незаконный вывоз, представительницы прекрасного пола придумали способ себя защитить.
Об этом пишет Ukr.Media.
Как обычная ложка может спасти жизнь
Отмечается, что пакистанок и сомалиек, проживающих в Великобритании, часто вывозят обманом из страны. Дело в том, что в этих азиатских странах распространены браки против воли женщин. Мужчины выбирают себе "спутниц" только из корыстных побуждений.
Также в этих странах издеваются над женщинами и уродуют половые органы молодых девушек.
Спастись от этого ада почти нереально, однако представительницы слабого пола придумали, как незаметно попросить о помощи.
Девушки и женщины, которых незаконно вывозили из страны, начали класть в нижнее белье ложки. Когда они проходили контроль в аэропорту — срабатывали металлодетекторы. Работники приглашали этих женщин в отдельную комнату, где те и признаются о своей беде.
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