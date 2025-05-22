Ціни на Aperol Spritzes в Європі — де найдоступніший коктейль

Страви з коктейлем Aperol Spritz. Фото: Pexels

Якщо дешеве пиво та вино на відпочинку знайти легко, то цінники на коктейлі часто зашкалюють. Експерти перевірили популярні туристичні напрямки в Європі, щоб знайти найдешевші коктейлі Aperol Spritzes.

Про це пише The Sun.

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Цей популярний алкогольний напій з'явився ще у 1805 році, хоча вважається, що його винайшли у 1919 році в Італії. У 1920-1930-х роках його продавали жінкам як напій для схуднення, а у 2000-х роках він став одним з найпопулярніших алкогольних коктейлів.

Туристичні експерти eurochange дослідили найпопулярніші місця відпочинку в Європі в пошуках найбільш вихідних пропозицій.

Коктейль Aperol Spritz. Фото: Pexels

Найдешевшим виявився італійський Неаполь, де середня вартість на цей коктейль становить 2 євро (приблизно 94 гривні), за ним йде італійське Палермо — 3,66 євро (приблизно 172 гривні).

ТОП-5 міст в Європі з доступним Aperol Spritzes:

Варна, Болгарія (4 євро);

Мармарис, Туреччина (4, 63 євро);

Саранда, Албанія (5,93 євро);

Фетхіє, Туреччина (6,12 євро);

Кефалонія, Греція (6,51 євро).

Найдорожчим коктейль виявився в Мілані із середнім чеком в 15 євро.

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