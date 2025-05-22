Цены на Aperol Spritzes в Европе - где самый доступный коктейль

Города в Европе с самым дешевым Aperol Spritz
Если дешевое пиво и вино на отдыхе найти легко, то ценники на коктейли часто зашкаливают. Эксперты проверили популярные туристические направления в Европе, чтобы найти самые дешевые коктейли Aperol Spritzes.
Об этом пишет The Sun.
Где без угрозы для кошелька выпить Aperol Spritzes в Европе
Этот популярный алкогольный напиток появился еще в 1805 году, хотя считается, что его изобрели в 1919 году в Италии. В 1920-1930-х годах его продавали женщинам как напиток для похудения, а в 2000-х годах он стал одним из самых популярных алкогольных коктейлей.
Туристические эксперты eurochange исследовали самые популярные места отдыха в Европе в поисках наиболее выходных предложений.
Самым дешевым оказался итальянский Неаполь, где средняя стоимость на этот коктейль составляет 2 евро (примерно 94 гривны), за ним следует итальянское Палермо — 3,66 евро (примерно 172 гривны).
Топ-5 городов в Европе с доступным Aperol Spritzes:
- Варна, Болгария (4 евро);
- Мармарис, Турция (4, 63 евро);
- Саранда, Албания (5,93 евро);
- Фетхие, Турция (6,12 евро);
- Кефалония, Греция (6,51 евро).
Самым дорогой коктейль оказался в Милане со средним чеком в 15 евро.
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