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Города в Европе с самым дешевым Aperol Spritz

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Дата публикации 22 мая 2025 12:21
Цены на Aperol Spritzes в Европе - где самый доступный коктейль
Блюда с коктейлем Aperol Spritz. Фото: Pexels

Если дешевое пиво и вино на отдыхе найти легко, то ценники на коктейли часто зашкаливают. Эксперты проверили популярные туристические направления в Европе, чтобы найти самые дешевые коктейли Aperol Spritzes.

Об этом пишет The Sun.

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Этот популярный алкогольный напиток появился еще в 1805 году, хотя считается, что его изобрели в 1919 году в Италии. В 1920-1930-х годах его продавали женщинам как напиток для похудения, а в 2000-х годах он стал одним из самых популярных алкогольных коктейлей.

Туристические эксперты eurochange исследовали самые популярные места отдыха в Европе в поисках наиболее выходных предложений.

Міста в Європі з найдешевшим Aperol Spritz - фото 1
Коктейль Aperol Spritz. Фото: Pexels

Самым дешевым оказался итальянский Неаполь, где средняя стоимость на этот коктейль составляет 2 евро (примерно 94 гривны), за ним следует итальянское Палермо — 3,66 евро (примерно 172 гривны).

Топ-5 городов в Европе с доступным Aperol Spritzes:

  • Варна, Болгария (4 евро);
  • Мармарис, Турция (4, 63 евро);
  • Саранда, Албания (5,93 евро);
  • Фетхие, Турция (6,12 евро);
  • Кефалония, Греция (6,51 евро).

Самым дорогой коктейль оказался в Милане со средним чеком в 15 евро.

Напомним, мы рассказывали о красивом побережье в Англии, где снимали "Гарри Поттера" и другие известные ленты. Также мы писали, почему азиаты и европейцы не едят гречку.

алкоголь путешествие экономия цены туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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