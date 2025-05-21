Узбережжя в Англії, де знімали Гаррі Поттера — фото

Узбережжя Істборн. Фото: tripadvisor.com

Істборн входить до списку семи найкрасивіших міст за версією журналу Wanderlust. Туристи приїжджають до цього міста, щоб насолодитися неймовірними краєвидами узбережжя.

Про це пише Daily Express.

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Це місто є чудовим місцем для довгих прогулянок, під час яких ви можете насолодитися неймовірними краєвидами Бічі Хед, Берлінг-Геп та Сім Сестер. Проте про Істборн знає мало туристів.

"Скелі й море захоплюють дух. Те, як сонце відбивається від води, робить фотографії винятковими", — написав один з туристів на Tripadvisor.

Візитівкою міста є пірс Істборн. Він був побудований між 1866 і 1872 роками та є історичною пам'яткою. Також в місті знімали багато відомих фільмів, серед яких "Гаррі Поттер", "Джеймс Бонд" та "Перл-Харбор".

Узбережжя Істборн. Фото: tripadvisor.com

В Істборні є багато затишних кав'ярень, ресторанів і крамничок.

Якщо ви шукаєте гарне приморське містечко для відпочинку цього літа, Істборн може стати ідеальним місцем для вас.

Нагадаємо, ми розповідали про красивий McDonald's в італійському Римі. Також турист поділився враженнями від китайської кухні.