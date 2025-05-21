Узбережжя в Англії, де знімали Гаррі Поттера — фото

Туристи знайшли красиве узбережжя, де знімали "Гаррі Поттера"
Істборн входить до списку семи найкрасивіших міст за версією журналу Wanderlust. Туристи приїжджають до цього міста, щоб насолодитися неймовірними краєвидами узбережжя.
Про це пише Daily Express.
Чому варто відвідати Істборн в Англії
Це місто є чудовим місцем для довгих прогулянок, під час яких ви можете насолодитися неймовірними краєвидами Бічі Хед, Берлінг-Геп та Сім Сестер. Проте про Істборн знає мало туристів.
"Скелі й море захоплюють дух. Те, як сонце відбивається від води, робить фотографії винятковими", — написав один з туристів на Tripadvisor.
Візитівкою міста є пірс Істборн. Він був побудований між 1866 і 1872 роками та є історичною пам'яткою. Також в місті знімали багато відомих фільмів, серед яких "Гаррі Поттер", "Джеймс Бонд" та "Перл-Харбор".
В Істборні є багато затишних кав'ярень, ресторанів і крамничок.
Якщо ви шукаєте гарне приморське містечко для відпочинку цього літа, Істборн може стати ідеальним місцем для вас.
Нагадаємо, ми розповідали про красивий McDonald's в італійському Римі. Також турист поділився враженнями від китайської кухні.
Читайте Новини.LIVE!