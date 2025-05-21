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Туристы нашли красивое побережье, где снимали "Гарри Поттера"

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Дата публикации 21 мая 2025 11:35
Побережье в Англии, где снимали Гарри Поттера - фото
Побережье Истборн. Фото: tripadvisor.com

Истборн входит в список семи самых красивых городов по версии журнала Wanderlust. Туристы приезжают в этот город, чтобы насладиться невероятными видами побережья.

Об этом пишет Daily Express.

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Этот город является прекрасным местом для долгих прогулок, во время которых вы можете насладиться невероятными видами Бичи Хэд, Берлинг-Хэп и Семь Сестер. Однако об Истборне знает мало туристов.

"Скалы и море захватывают дух. То, как солнце отражается от воды, делает фотографии исключительными", — написал один из туристов на Tripadvisor.

Визитной карточкой города является пирс Истборн. Он был построен между 1866 и 1872 годами и является исторической достопримечательностью. Также в городе снимали много известных фильмов, среди которых "Гарри Поттер", "Джеймс Бонд" и "Перл-Харбор".

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Побережье Истборна. Фото: tripadvisor.com

В Истборне много уютных кафе, ресторанов и магазинов.

Если вы ищете красивый приморский городок для отдыха этим летом, Истборн может стать идеальным местом для вас.

Напомним, мы рассказывали о красивом McDonald's в итальянском Риме. Также турист поделился впечатлениями от китайской кухни.

путешествие кино Англия Гарри Поттер туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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