Замок на острові у Франції, як з мультика Disney

Абатство на острові Мон-Сен-Мішель. Фото: з відкритих джерел

В Європі є острів з неймовірним абатством, схожим на казковий замок. Він розташований на півночі Франції.

Про це пише Daily Express.

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Чому варто відвідати Мон-Сен-Мішель

Острів Мон-Сен-Мішель розташований в затоці між Нормандією і Бретанью та є однією з найбільш захопливих пам'яток Європи. Він внесений до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та приваблює мільйони відвідувачів щороку.

Історія острова сягає 708 року нашої ери, коли Архангел Михаїл з'явився єпископу Оберту і наказав йому побудувати на горі церкву. З часом абатство Мон-Сен-Мішель стало головним місцем паломництва і центром навчання в середньовічній Європі. Воно було побудовано в романському й готичному стилі.

Мон-Сен-Мішель також відіграв важливу роль під час Столітньої війни. Він був укріплений потужними валами і витримав тривалу англійську облогу між 1423 і 1434 роками.

Абатство на острові Мон-Сен-Мішель. Фото: з відкритих джерел

Під час Французької революції абатство перетворили на в'язницю, яка проіснувала до 1863 року. Згодом його відновили як історичну пам'ятку. Сьогодні на острові все ще живе невелика громада монахів і монахинь, а Мон-Сен-Мішель відкритий для відвідування. Туристи можуть прогулятися звивистими середньовічними вуличками острова з місцевими магазинами, ресторанами та музеями.

Найкраще відвідувати острів рано вранці або навіть залишатися на ночівлю, особливо в непіковий сезон.

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