Замок на острове во Франции, как из мультика Disney

Как из мультфильмов Disney — невероятный замок во Франции
В Европе есть остров с невероятным аббатством, похожим на сказочный замок. Он расположен на севере Франции.
Об этом пишет Daily Express.
Почему стоит посетить Мон-Сен-Мишель
Остров Мон-Сен-Мишель расположен в заливе между Нормандией и Бретанью и является одной из самых захватывающих достопримечательностей Европы. Он внесен во Всемирное наследие ЮНЕСКО и привлекает миллионы посетителей каждый год.
История острова восходит к 708 году нашей эры, когда Архангел Михаил явился епископу Оберту и приказал ему построить на горе церковь. Со временем аббатство Мон-Сен-Мишель стало главным местом паломничества и центром обучения в средневековой Европе. Оно было построено в романском и готическом стиле.
Мон-Сен-Мишель также сыграл важную роль во время Столетней войны. Он был укреплен мощными валами и выдержал длительную английскую осаду между 1423 и 1434 годами.
Во время Французской революции аббатство превратили в тюрьму, которая просуществовала до 1863 года. Впоследствии его восстановили как исторический памятник. Сегодня на острове все еще живет небольшая община монахов и монахинь, а Мон-Сен-Мишель открыт для посещения. Туристы могут прогуляться по извилистым средневековым улочкам острова с местными магазинами, ресторанами и музеями.
Лучше всего посещать остров рано утром или даже оставаться на ночевку, особенно в непиковый сезон.
Напомним, мы рассказывали о самом опасном автобусном маршруте в мире. Также мы писали, что Disneyland вскоре появится на Ближнем Востоке.
Читайте Новини.LIVE!