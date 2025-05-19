Замок на острове во Франции, как из мультика Disney

Аббатство на острове Мон-Сен-Мишель. Фото: из открытых источников

В Европе есть остров с невероятным аббатством, похожим на сказочный замок. Он расположен на севере Франции.

Об этом пишет Daily Express.

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Почему стоит посетить Мон-Сен-Мишель

Остров Мон-Сен-Мишель расположен в заливе между Нормандией и Бретанью и является одной из самых захватывающих достопримечательностей Европы. Он внесен во Всемирное наследие ЮНЕСКО и привлекает миллионы посетителей каждый год.

История острова восходит к 708 году нашей эры, когда Архангел Михаил явился епископу Оберту и приказал ему построить на горе церковь. Со временем аббатство Мон-Сен-Мишель стало главным местом паломничества и центром обучения в средневековой Европе. Оно было построено в романском и готическом стиле.

Мон-Сен-Мишель также сыграл важную роль во время Столетней войны. Он был укреплен мощными валами и выдержал длительную английскую осаду между 1423 и 1434 годами.

Аббатство на острове Мон-Сен-Мишель. Фото: из открытых источников

Во время Французской революции аббатство превратили в тюрьму, которая просуществовала до 1863 года. Впоследствии его восстановили как исторический памятник. Сегодня на острове все еще живет небольшая община монахов и монахинь, а Мон-Сен-Мишель открыт для посещения. Туристы могут прогуляться по извилистым средневековым улочкам острова с местными магазинами, ресторанами и музеями.

Лучше всего посещать остров рано утром или даже оставаться на ночевку, особенно в непиковый сезон.

Напомним, мы рассказывали о самом опасном автобусном маршруте в мире. Также мы писали, что Disneyland вскоре появится на Ближнем Востоке.