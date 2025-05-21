Британець захоплюється українським борщем — відео

Український борщ. Фото: Freepik

Українська кухня — це не просто їжа, а частина традицій і культури нашого народу. Багато іноземців захоплюються нашим стравами, рецепти яких передавалися із покоління в покоління.

Користувачка yuliia_prots показала в TikTok, як її чоловіку британцю сподобався борщ.

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На опублікованих кадрах іноземець на ім'я Джордж із захопленням куштує гарячий борщ. По його реакції можна зрозуміти, що страва йому дуже сподобалася.

"Ох, я люблю їсти український борщ. One borscht can change British life (Один борщ може змінити життя британця — з англ.)", — сказав чоловік.

Відео зібрало майже 200 000 переглядів та 10 000 лайків. Користувачі в коментарях припустили, що в чоловіка є українське коріння.

Коментарі під відео з британцем. Фото: скриншот

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