Британець захоплюється українським борщем — відео

Наша землячка показала, як "українізувала" британця
Українська кухня — це не просто їжа, а частина традицій і культури нашого народу. Багато іноземців захоплюються нашим стравами, рецепти яких передавалися із покоління в покоління.
Користувачка yuliia_prots показала в TikTok, як її чоловіку британцю сподобався борщ.
Британець смакує український борщ
На опублікованих кадрах іноземець на ім'я Джордж із захопленням куштує гарячий борщ. По його реакції можна зрозуміти, що страва йому дуже сподобалася.
"Ох, я люблю їсти український борщ. One borscht can change British life (Один борщ може змінити життя британця — з англ.)", — сказав чоловік.
@yuliia_prots
Ось так борщ змінив життя цього британські @Josh Nutting #українцівлондоні #українціувеликійбританії #українціванглії #bloggers #internationalcouple #videos #couple #їжа #борщ #borscht♬ Anxiety - Doechii
Відео зібрало майже 200 000 переглядів та 10 000 лайків. Користувачі в коментарях припустили, що в чоловіка є українське коріння.
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