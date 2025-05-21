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Наша землячка показала, як "українізувала" британця

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Дата публікації: 21 травня 2025 16:53
Британець захоплюється українським борщем — відео
Український борщ. Фото: Freepik

Українська кухня — це не просто їжа, а частина традицій і культури нашого народу. Багато іноземців захоплюються нашим стравами, рецепти яких передавалися із покоління в покоління.

Користувачка yuliia_prots показала в TikTok, як її чоловіку британцю сподобався борщ.

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Британець смакує український борщ

На опублікованих кадрах іноземець на ім'я Джордж із захопленням куштує гарячий борщ. По його реакції можна зрозуміти, що страва йому дуже сподобалася.

"Ох, я люблю їсти український борщ. One borscht can change British life (Один борщ може змінити життя британця — з англ.)", — сказав чоловік.

Відео зібрало майже 200 000 переглядів та 10 000 лайків. Користувачі в коментарях припустили, що в чоловіка є українське коріння.

Наша землячка показала, як "українізувала" британця - фото 1
Коментарі під відео з британцем. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали про те, як поляк вперше куштував плов, приготований українкою. Також ми розповідали, чому азійці та європейці не їдять гречку.

Великобританія подорож Українська кухня туризм борщ
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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