Кореєць приготував українські вареники — відео

Кореєць вперше в житті готував українські вареники — відео
Побут, культура та кухня українців та азіатів дуже відрізняється. Завжди цікаво спостерігати за інтернаціональними родинами, які діляться цікавим досвідом.
Користувачка nanajin_ в TikTok поділилась кумедним відео, на якому показала, як "українізувала" свого чоловіка корейця.
Кореєць готує українські страви
Іноземець пожартував, що його дружина-українка насильно змусила його приготувати традиційну українську страву вареники.
Чоловік показав, як розкочував тісто й нарізав цибулю. Кореєць похизувався своїм результатом, а також кумедно вимовляв українські лайливі слова. Наша землячка кумедно присоромила за ці фрази.
Іноземець також дивує знаннями української мови.
@nanajin_
Більше про нас - Instagram- n.e.soul 🇺🇦💞🇰🇷 #українськийтікток♬ оригінальний звук - 나나진 NANAJIN🇰🇷🇺🇦
Нагадаємо, ми писали про те, як поляк вперше куштував плов, приготований українкою. Також ми розповідали, чому азіати та європейці не їдять гречку.
Читайте Новини.LIVE!