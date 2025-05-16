Кореєць приготував українські вареники — відео

Українські вареники. Фото: Freepik

Побут, культура та кухня українців та азіатів дуже відрізняється. Завжди цікаво спостерігати за інтернаціональними родинами, які діляться цікавим досвідом.

Користувачка nanajin_ в TikTok поділилась кумедним відео, на якому показала, як "українізувала" свого чоловіка корейця.

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Кореєць готує українські страви

Іноземець пожартував, що його дружина-українка насильно змусила його приготувати традиційну українську страву вареники.

Чоловік показав, як розкочував тісто й нарізав цибулю. Кореєць похизувався своїм результатом, а також кумедно вимовляв українські лайливі слова. Наша землячка кумедно присоромила за ці фрази.

Іноземець також дивує знаннями української мови.

Нагадаємо, ми писали про те, як поляк вперше куштував плов, приготований українкою. Також ми розповідали, чому азіати та європейці не їдять гречку.