Кореец прикармливал украинские вареники - видео

Украинские вареники. Фото: Freepik

Быт, культура и кухня украинцев и азиатов очень отличается. Всегда интересно наблюдать за интернациональными семьями, которые делятся интересным опытом.

Пользовательница nanajin_ в TikTok поделилась забавным видео, на котором показала, как "украинизировала" своего мужа корейца.

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Кореец готовит украинские блюда

Иностранец пошутил, что его жена-украинка насильно заставила его приготовить традиционное украинское блюдо вареники.

Мужчина показал, как раскатывал тесто и нарезал лук. Кореец похвастался своим результатом, а также забавно произносил украинские бранные слова. Наша землячка забавно пристыдила за эти фразы.

Иностранец также удивляет знаниями украинского языка.

Напомним, мы писали о том, как поляк впервые пробовал плов приготовленный украинкой. Также мы рассказывали, почему азиаты и европейцы не едят гречку.