Кореец прикармливал украинские вареники - видео

Кореец впервые в жизни готовил украинские вареники — видео
Быт, культура и кухня украинцев и азиатов очень отличается. Всегда интересно наблюдать за интернациональными семьями, которые делятся интересным опытом.
Пользовательница nanajin_ в TikTok поделилась забавным видео, на котором показала, как "украинизировала" своего мужа корейца.
Кореец готовит украинские блюда
Иностранец пошутил, что его жена-украинка насильно заставила его приготовить традиционное украинское блюдо вареники.
Мужчина показал, как раскатывал тесто и нарезал лук. Кореец похвастался своим результатом, а также забавно произносил украинские бранные слова. Наша землячка забавно пристыдила за эти фразы.
Иностранец также удивляет знаниями украинского языка.
@nanajin_
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Напомним, мы писали о том, как поляк впервые пробовал плов приготовленный украинкой. Также мы рассказывали, почему азиаты и европейцы не едят гречку.
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