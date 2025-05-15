Чому азіати та європейці не вживають гречку — відповідь здивує

Азіати та європейці назвали гречку "їжею для бідних"
Майже не можливо уявити українську кухню без гречки. Ми вживаємо її не лише як гарнір, а й готуємо з неї інші страви.
Редакція Новини.LIVE розповідає, чому гречку не люблять азіати та європейці.
Чому гречка непопулярна в Азії та Європі
З'ясувалось, що іноземці вважають гречку зовсім несмачною та навіть гіркою. Цю крупу закордоном можна знайти лише в спеціалізованих дієтичних магазинах, та продається вона в обмеженій кількості. В деяких країнах вважають її "їжею для бідних" і годують гречкою лише худобу.
Проте не дивно, чому її смак не подобається жителям Європи, адже вона продається в зеленому вигляді, неочищена і без обсмажування.
В Азії більш популярними є культури рису, пшениці та кукурудзи. Проте з гречки азіати виготовляють локшину собу, яку готують з куркою та овочами. Також в Китаї полюблять гречаний чай.
Виявляється, що ця культура популярна в Україні завдяки тому, що її вирощують також для бджільництва. Гречка є малоприбутковою культурою, і через це, її уникають у багатьох азійських та європейських країнах.
Проте ця культура є доволі стійкою і здатна рости навіть в кислих та неродючих ґрунтах.
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