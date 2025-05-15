Почему азиаты и европейцы не употребляют гречку - ответ удивит

Азиаты и европейцы назвали гречку "пищей для бедных"
Почти невозможно представить украинскую кухню без гречки. Мы употребляем ее не только как гарнир, но и готовим из нее другие блюда.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, почему гречку не любят азиаты и европейцы.
Почему гречка не популярна в Азии и Европе
Выяснилось, что иностранцы считают гречку совсем невкусной и даже горькой. Эту крупу за рубежом можно найти только в специализированных диетических магазинах и продается она в ограниченном количестве. В некоторых странах считают ее "пищей для бедных" и кормят гречкой только скот.
Однако неудивительно, почему ее вкус не нравится жителям Европы, ведь она продается в зеленом виде, неочищенную и без обжарки.
В Азии более популярны культуры риса, пшеницы и кукурузы. Однако из гречки азиаты изготавливают лапшу собу, которую готовят с курицей и овощами. Также в Китае любят гречишный чай.
Оказывается, что эта культура популярна в Украине благодаря тому, что ее выращивают также для пчеловодства. Гречка является малоприбыльной культурой и поэтому, ее избегают во многих азиатских и европейских странах.
Однако эта культура довольно устойчива и способна расти даже в кислых и неплодородных почвах.
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