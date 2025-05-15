Почему азиаты и европейцы не употребляют гречку - ответ удивит

Сваренная гречневая крупа. Фото: Freepik

Почти невозможно представить украинскую кухню без гречки. Мы употребляем ее не только как гарнир, но и готовим из нее другие блюда.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, почему гречку не любят азиаты и европейцы.

Реклама

Читайте также:

Почему гречка не популярна в Азии и Европе

Выяснилось, что иностранцы считают гречку совсем невкусной и даже горькой. Эту крупу за рубежом можно найти только в специализированных диетических магазинах и продается она в ограниченном количестве. В некоторых странах считают ее "пищей для бедных" и кормят гречкой только скот.

Однако неудивительно, почему ее вкус не нравится жителям Европы, ведь она продается в зеленом виде, неочищенную и без обжарки.

В Азии более популярны культуры риса, пшеницы и кукурузы. Однако из гречки азиаты изготавливают лапшу собу, которую готовят с курицей и овощами. Также в Китае любят гречишный чай.

Сваренная гречневая крупа. Фото: Freepik

Оказывается, что эта культура популярна в Украине благодаря тому, что ее выращивают также для пчеловодства. Гречка является малоприбыльной культурой и поэтому, ее избегают во многих азиатских и европейских странах.

Однако эта культура довольно устойчива и способна расти даже в кислых и неплодородных почвах.

Напомним, мы рассказывали об уникальной локации в Украине, которая притягивает молнии как магнит. Также кореец впервые попробовал сухарики Flint и конфеты Roshen.