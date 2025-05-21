Британец восхищается украинским борщом - видео

Наша землячка показала, как "украинизировала" британца
Украинская кухня — это не просто еда, а часть традиций и культуры нашего народа. Многие иностранцы восхищаются нашим блюдами, рецепты которых передавались из поколения в поколение.
Пользователь yuliia_prots показала в TikTok, как ее мужу британцу понравился борщ.
Британец смакует украинский борщ
На опубликованных кадрах иностранец по имени Джордж с восторгом пробует горячий борщ. По его реакции можно понять, что блюдо ему очень понравилось.
"Ох, я люблю есть украинский борщ. One borscht can change British life (Один борщ может изменить жизнь британца — с англ.)", — сказал мужчина.
@yuliia_prots
Вот так борщ изменил жизнь этого британские @Josh Nutting #українцівлондоні #українціувеликійбританії #українціванглії #bloggers #internationalcouple #videos #couple #їжа #борщ #borscht♬ Anxiety - Doechii
Видео собрало почти 200 000 просмотров и 10 000 лайков. Пользователи в комментариях предположили, что у мужчины есть украинские корни.
Напомним, мы писали о том, как поляк впервые пробовал плов, приготовленный украинкой. Также мы рассказывали, почему азиаты и европейцы не едят гречку.
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