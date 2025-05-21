Британец восхищается украинским борщом - видео

Украинский борщ. Фото: Freepik

Украинская кухня — это не просто еда, а часть традиций и культуры нашего народа. Многие иностранцы восхищаются нашим блюдами, рецепты которых передавались из поколения в поколение.

Пользователь yuliia_prots показала в TikTok, как ее мужу британцу понравился борщ.

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На опубликованных кадрах иностранец по имени Джордж с восторгом пробует горячий борщ. По его реакции можно понять, что блюдо ему очень понравилось.

"Ох, я люблю есть украинский борщ. One borscht can change British life (Один борщ может изменить жизнь британца — с англ.)", — сказал мужчина.

Видео собрало почти 200 000 просмотров и 10 000 лайков. Пользователи в комментариях предположили, что у мужчины есть украинские корни.

Комментарии под видео с британцем. Фото: скриншот

Напомним, мы писали о том, как поляк впервые пробовал плов, приготовленный украинкой. Также мы рассказывали, почему азиаты и европейцы не едят гречку.