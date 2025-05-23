Польське місто, яке порівнюють з Венецією — назва

"Венеція" Східної Європи — неймовірне місто в Польщі
Місто Вроцлав на південному заході Польщі часто порівнюють з італійською Венецією. Воно побудоване на 12 островах, які розділені каналами.
Про це пише Daily Express.
Чим унікальний польський Вроцлав
Вроцлав має гарне Старе місто зі жвавою центральною площею. Взимку тут проходить різдвяний ярмарок, а влітку площа використовується для різноманітних заходів.
Дітей вразять маленькі гноми. Маленькі фігурки, деякі з яких лише 20 см заввишки, розташовані по всьому місту. Туристи можуть знайти усі на спеціальній карті.
Острів Тумський — це Кафедральний острів міста і одна з найкрасивіших частин Вроцлава, де легко загубитися. Готичний собор є однією з головних визначних пам'яток міста. Щовечора ліхтарник у плащі та капелюсі запалює газові ліхтарі на острові.
Відпочинок у Вроцлаві буде набагато бюджетнішим за Венецію. Середній чек за вечерю становитиме 40 злотих (приблизно 450 гривень).
Нагадаємо, ми розповідали про враження британця, який вперше побував в Україні. Також ми писали про те, де варто побувати кожному на Закарпатті.
Читайте Новини.LIVE!