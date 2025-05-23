Польське місто, яке порівнюють з Венецією — назва

Старе місто Вроцлава. Фото: з відкритих джерел

Місто Вроцлав на південному заході Польщі часто порівнюють з італійською Венецією. Воно побудоване на 12 островах, які розділені каналами.

Про це пише Daily Express.

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Вроцлав має гарне Старе місто зі жвавою центральною площею. Взимку тут проходить різдвяний ярмарок, а влітку площа використовується для різноманітних заходів.

Дітей вразять маленькі гноми. Маленькі фігурки, деякі з яких лише 20 см заввишки, розташовані по всьому місту. Туристи можуть знайти усі на спеціальній карті.

Острів Тумський — це Кафедральний острів міста і одна з найкрасивіших частин Вроцлава, де легко загубитися. Готичний собор є однією з головних визначних пам'яток міста. Щовечора ліхтарник у плащі та капелюсі запалює газові ліхтарі на острові.

Острів Тумський. Фото: з відкритих джерел

Відпочинок у Вроцлаві буде набагато бюджетнішим за Венецію. Середній чек за вечерю становитиме 40 злотих (приблизно 450 гривень).

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