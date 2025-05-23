Польский город, который сравнивают с Венецией - название

Старый город Вроцлава. Фото: из открытых источников

Город Вроцлав на юго-западе Польши часто сравнивают с итальянской Венецией. Он построен на 12 островах, которые разделены каналами.

Об этом пишет Daily Express.

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Во Вроцлаве красивый Старый город с оживленной центральной площадью. Зимой здесь проходит рождественская ярмарка, а летом площадь используется для различных мероприятий.

Детей поразят маленькие гномы. Маленькие фигурки, некоторые из которых всего 20 см высотой, расположены по всему городу. Туристы могут найти все на специальной карте.

Остров Тумский — это Кафедральный остров города и одна из самых красивых частей Вроцлава, где легко потеряться. Готический собор является одной из главных достопримечательностей города. Каждый вечер фонарщик в плаще и шляпе зажигает газовые фонари на острове.

Остров Тумский. Фото: Из открытых источников

Отдых во Вроцлаве будет гораздо бюджетнее Венеции. Средний чек за ужин составляет 40 злотых (примерно 450 гривен).

Напомним, мы рассказывали о впечатлениях британца, который впервые побывал в Украине. Также мы писали о том, где стоит побывать каждому на Закарпатье.