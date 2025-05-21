ТОП-5 красивих локацій на Закарпатті — підбірка

Батько з донькою відпочиває в Ужгороді. Фото: Pexels

Закарпаття в багатьох туристів асоціюється із гірськими краєвидами, виноградниками та термальними водами. Якщо ви не фанат відпочинку на узбережжі під пекучим сонцем — вам точно варто відвідати цей неймовірний регіон.

Редакція Новини.LIVE підібрала для читачів цікаві локації на Закарпатті.

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Синевир

На висоті 989 метрів над рівнем моря, серед смерекового лісу лежить одне з найвідоміших озер України — Синевир. Влітку тут панує приємна прохолода. Навколо озера ідеальні маршрути для хайкінгу.

Синевир. Фото: з відкритих джерел

Термальні чани і шум водоспадів Лумшори

У селі Лумшори можна поєднати одразу дві насолоди — релакс у сірководневих чанах і прогулянку до водоспадів. Це неймовірна можливість насолодитися купанням серед зелені Карпат.

Замок Паланок у Мукачеві

Замок Паланок — історична візитівка Мукачева, що височить над містом. Окрім замку, туристи можуть насолодитися прогулянками старим центром, смачною кавою у затишних кав’ярнях та скуштувати смачне крафтове вино.

Замок Паланок. Фото: з відкритих джерел

Ужгород

Маленьке, але дуже атмосферне місто на кордоні з Європою. Гостям міста варто обов'язково прогулятися пішохідним містом, липовою алеєю та випити смачної кави в центрі. Також варто обов'язково побувати в ужгородському замку, який розкриває сам дух Закарпаття.

Соляні озера в Солотвино

Для тих, хто мріє про відпочинок без натовпів туристів, — тутешні солоні озера та підземні шахти з унікальним мікрокліматом є ідеальним місцем. Соляні шахти лікують астми та алергії.

Солотвино. Фото: з відкритих джерел

Нагадаємо, ми розповідали про затишні зелені дворики у Києві. Також ми писали про найгарніші музеї світу.