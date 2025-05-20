Приховані зелені дворики в Києві — де затишно відпочити

Зелений рай серед мегаполіса — приховані дворики Києва
Весна в Києві — час, коли місто розквітає та поглинає у зелені. Щоб трохи відпочити від шуму та темпу великого міста, можна заховатись в одному з зелених двориків зі смачною кавою.
Приховані локації в столиці показав kyiv_love_live в TikTok.
Де із затишком відпочити в Києві
У столиці є інший бік весняної магії — приховані дворики, оповиті квітами, зеленню і спокоєм. Відпочинок тут із чашечкою смачного напою може стати чудовою альтернативою, якщо у вашому улюбленому парку дуже людяно.
Локації із затишними зеленими двориками в Києві
- вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 41;
- дворик готелю InterContanental Kyiv за адресою: вул. Велика Житомирська 2А.
- дворик LOVE на вул. Антоновича, 88.
@kyiv_love_live
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