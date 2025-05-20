Приховані зелені дворики в Києві — де затишно відпочити

Весна в Києві. Фото: Київзеленбуд

Весна в Києві — час, коли місто розквітає та поглинає у зелені. Щоб трохи відпочити від шуму та темпу великого міста, можна заховатись в одному з зелених двориків зі смачною кавою.

Приховані локації в столиці показав kyiv_love_live в TikTok.

Реклама

Читайте також:

Де із затишком відпочити в Києві

У столиці є інший бік весняної магії — приховані дворики, оповиті квітами, зеленню і спокоєм. Відпочинок тут із чашечкою смачного напою може стати чудовою альтернативою, якщо у вашому улюбленому парку дуже людяно.

Локації із затишними зеленими двориками в Києві

вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 41;

дворик готелю InterContanental Kyiv за адресою: вул. Велика Житомирська 2А.

дворик LOVE на вул. Антоновича, 88.

Нагадаємо, ми писали про найнебезпечніші локації у світі. Також ми розповідали про найгарніші музеї світу.