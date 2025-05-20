Скрытые зеленые дворики в Киеве — где уютно отдохнуть

Весна в Киеве. Фото: Киевзеленстрой

Весна в Киеве — время, когда город расцветает и поглощает в зелени. Чтобы немного отдохнуть от шума и темпа большого города, можно спрятаться в одном из зеленых двориков с вкусным кофе.

Скрытые локации в столице показал kyiv_love_live в TikTok.

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В столице есть другая сторона весенней магии — скрытые дворики, окутанные цветами, зеленью и спокойствием. Отдых здесь с чашечкой вкусного напитка может стать отличной альтернативой, если в вашем любимом парке очень людно.

Локации с уютными зелеными двориками в Киеве

ул. Гетмана Павла Скоропадского, 41;

дворик отеля InterContanental Kyiv по адресу: ул. Большая Житомирская 2А.

дворик LOVE на ул. Антоновича, 88.

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