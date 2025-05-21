ТОП-5 красивых локаций на Закарпатье - подборка

ТОП-5 локаций на Закарпатье, которые стоит посетить этим летом
Закарпатье у многих туристов ассоциируется с горными пейзажами, виноградниками и термальными водами. Если вы не фанат отдыха на побережье под палящим солнцем, — вам точно стоит посетить этот невероятный регион.
Редакция Новини.LIVE подобрала для читателей интересные локации на Закарпатье.
Синевир
На высоте 989 метров над уровнем моря, среди елового леса, лежит одно из самых известных озер Украины — Синевир. Летом здесь царит приятная прохлада. Вокруг озера идеальные маршруты для хайкинга.
Термальные чаны и шум водопадов Лумшоры
В селе Лумшоры можно совместить сразу два наслаждения — релакс в сероводородных чанах и прогулку к водопадам. Это невероятная возможность насладиться купанием среди зелени Карпат.
Замок Паланок в Мукачево
Замок Паланок — историческая визитная карточка Мукачево, возвышающаяся над городом. Кроме замка, туристы могут насладиться прогулками по старому центру, вкусным кофе в уютных кафе и попробовать вкусное крафтовое вино.
Ужгород
Маленький, но очень атмосферный город на границе с Европой. Гостям города стоит обязательно прогуляться по пешеходному городу, липовой аллее и выпить вкусного кофе в центре. Также стоит обязательно побывать в ужгородском замке, который раскрывает сам дух Закарпатья.
Соляные озера в Солотвино
Для тех, кто мечтает об отдыхе без толп туристов — здешние соленые озера и подземные шахты с уникальным микроклиматом является идеальным местом. Соляные шахты лечат астмы и аллергии.
Напомним, мы рассказывали об уютных зеленых двориках в Киеве. Также мы писали о самых красивых музеях мира.
Читайте Новини.LIVE!