ТОП-5 красивых локаций на Закарпатье - подборка

Отец с дочкой отдыхает в Ужгороде. Фото: Pexels

Закарпатье у многих туристов ассоциируется с горными пейзажами, виноградниками и термальными водами. Если вы не фанат отдыха на побережье под палящим солнцем, — вам точно стоит посетить этот невероятный регион.

Редакция Новини.LIVE подобрала для читателей интересные локации на Закарпатье.

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Синевир

На высоте 989 метров над уровнем моря, среди елового леса, лежит одно из самых известных озер Украины — Синевир. Летом здесь царит приятная прохлада. Вокруг озера идеальные маршруты для хайкинга.

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Синевир. Фото: Из открытых источников

Термальные чаны и шум водопадов Лумшоры

В селе Лумшоры можно совместить сразу два наслаждения — релакс в сероводородных чанах и прогулку к водопадам. Это невероятная возможность насладиться купанием среди зелени Карпат.

Замок Паланок в Мукачево

Замок Паланок — историческая визитная карточка Мукачево, возвышающаяся над городом. Кроме замка, туристы могут насладиться прогулками по старому центру, вкусным кофе в уютных кафе и попробовать вкусное крафтовое вино.

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Замок Паланок. Фото: Из открытых источников

Ужгород

Маленький, но очень атмосферный город на границе с Европой. Гостям города стоит обязательно прогуляться по пешеходному городу, липовой аллее и выпить вкусного кофе в центре. Также стоит обязательно побывать в ужгородском замке, который раскрывает сам дух Закарпатья.

Соляные озера в Солотвино

Для тех, кто мечтает об отдыхе без толп туристов — здешние соленые озера и подземные шахты с уникальным микроклиматом является идеальным местом. Соляные шахты лечат астмы и аллергии.

Солотвино. Фото: Из открытых источников

Напомним, мы рассказывали об уютных зеленых двориках в Киеве. Также мы писали о самых красивых музеях мира.