ТОП-10 бюджетних європейських міст — перелік

Турист відкриває нові міста. Фото: Freepik

Не обов'язково довгий час заощаджувати кошти на подорожі, адже можна знайти місто за кордоном "на свій гаманнець". Портал Post Office Travel Report провів дослідження та з'ясував, де найвигідніше зупинитися в Європі.

Про це пише Daily Mail.

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Дослідження показало, що столиця Латвії Рига є найбільш вигідним містом для туристів. Проживання, харчування, міський транспорт і відвідування культурних пам'яток в Ризі обійдеться туристу в 300 євро на день.

Друге місце посіло інше балтійське місто Вільнюс (310 євро), а третє — польська Варшава (330 євро).

Якщо ви мрієте про сонце й пляжі — вирушайте до Португалії. У цій країні доступніші ціни, ніж у багатьох інших країнах з теплим кліматом.

Хоча ціни в Лісабоні зросли на 10,8%, відпочинок в столиці Португалії обійдеться вам у 347 євро.

Лісабон. Фото: з відкритих джерел

ТОП-10 найдешевших країн в Європі

1. Рига (Латвія) 300 євро;

2. Вільнюс (Литва) 310 євро:

3. Варшава (Польща) 330 євро;

4. Подгориця (Чорногорія) 335 євро:

5. Лісабон (Португалія) 347 євро;

6. Лілль (Франція) 347 євро;

7. Гданськ (Польща) 353 євро;

8. Краків (Польща) 353 євро;

9. Порту (Португалія) 361 євро;

10. Загреб (Хорватія) 361 євро.

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