ТОП-10 бюджетних європейських міст — перелік

ТОП-10 найдешевших міст Європи
Не обов'язково довгий час заощаджувати кошти на подорожі, адже можна знайти місто за кордоном "на свій гаманнець". Портал Post Office Travel Report провів дослідження та з'ясував, де найвигідніше зупинитися в Європі.
Про це пише Daily Mail.
Де вигідно відпочити в Європі
Дослідження показало, що столиця Латвії Рига є найбільш вигідним містом для туристів. Проживання, харчування, міський транспорт і відвідування культурних пам'яток в Ризі обійдеться туристу в 300 євро на день.
Друге місце посіло інше балтійське місто Вільнюс (310 євро), а третє — польська Варшава (330 євро).
Якщо ви мрієте про сонце й пляжі — вирушайте до Португалії. У цій країні доступніші ціни, ніж у багатьох інших країнах з теплим кліматом.
Хоча ціни в Лісабоні зросли на 10,8%, відпочинок в столиці Португалії обійдеться вам у 347 євро.
ТОП-10 найдешевших країн в Європі
1. Рига (Латвія) 300 євро;
2. Вільнюс (Литва) 310 євро:
3. Варшава (Польща) 330 євро;
4. Подгориця (Чорногорія) 335 євро:
5. Лісабон (Португалія) 347 євро;
6. Лілль (Франція) 347 євро;
7. Гданськ (Польща) 353 євро;
8. Краків (Польща) 353 євро;
9. Порту (Португалія) 361 євро;
10. Загреб (Хорватія) 361 євро.
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