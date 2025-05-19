ТОП-10 бюджетных европейских городов - перечень

Турист открывает новые города. Фото: Freepik

Необязательно долгое время экономить средства на путешествия, ведь можно найти город за границей "на свой кошелек". Портал Post Office Travel Report провел исследование и выяснил, где выгоднее всего остановиться в Европе.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама

Читайте также:

Где выгодно отдохнуть в Европе

Исследование показало, что столица Латвии Рига является наиболее выгодным городом для туристов. Проживание, питание, городской транспорт и посещение культурных достопримечательностей в Риге обойдется туристу в 300 евро в день.

Второе место занял другой балтийский город Вильнюс (310 евро), а третье — польская Варшава (330 евро).

Если вы мечтаете о солнце и пляжах — отправляйтесь в Португалию, В этой стране более доступные цены, чем во многих других странах с теплым климатом.

Хотя цены в Лиссабоне выросли на 10,8%, отдых в столице Португалии обойдется вам в 347 евро.

Лиссабон. Фото: Из открытых источников

ТОП-10 самых дешевых стран в Европе

1. Рига (Латвия) 300 евро;

2. Вильнюс (Литва) 310 евро:

3. Варшава (Польша) 330 евро;

4. Подгорица (Черногория) 335 евро:

5. Лиссабон (Португалия) 347 евро;

6. Лилль (Франция) 347 евро;

7. Гданьск (Польша) 353 евро;

8. Краков (Польша) 353 евро;

9. Порту (Португалия) 361 евро;

10. Загреб (Хорватия) 361 евро.

Напомним, мы рассказывали, что в Испании начнут штрафовать тех, кто постоянно сидит в телефоне. Также мы писали о самых красивых музеях мира.