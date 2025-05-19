ТОП-10 бюджетных европейских городов - перечень

ТОП-10 самых дешевых городов Европы
Необязательно долгое время экономить средства на путешествия, ведь можно найти город за границей "на свой кошелек". Портал Post Office Travel Report провел исследование и выяснил, где выгоднее всего остановиться в Европе.
Об этом пишет Daily Mail.
Где выгодно отдохнуть в Европе
Исследование показало, что столица Латвии Рига является наиболее выгодным городом для туристов. Проживание, питание, городской транспорт и посещение культурных достопримечательностей в Риге обойдется туристу в 300 евро в день.
Второе место занял другой балтийский город Вильнюс (310 евро), а третье — польская Варшава (330 евро).
Если вы мечтаете о солнце и пляжах — отправляйтесь в Португалию, В этой стране более доступные цены, чем во многих других странах с теплым климатом.
Хотя цены в Лиссабоне выросли на 10,8%, отдых в столице Португалии обойдется вам в 347 евро.
ТОП-10 самых дешевых стран в Европе
1. Рига (Латвия) 300 евро;
2. Вильнюс (Литва) 310 евро:
3. Варшава (Польша) 330 евро;
4. Подгорица (Черногория) 335 евро:
5. Лиссабон (Португалия) 347 евро;
6. Лилль (Франция) 347 евро;
7. Гданьск (Польша) 353 евро;
8. Краков (Польша) 353 евро;
9. Порту (Португалия) 361 евро;
10. Загреб (Хорватия) 361 евро.
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