Топ-3 додатки, які спростять життя в подорожах

Туристка бронює квитки в телефоні. Фото: Freepik

У світі, де смартфон став невіддільним супутником кожної людини, корисні додатки можуть значно спростити життя. Зокрема, можна обрати класні локації, заклади та маршрути, не витрачаючи при цьому багато нервів та сил.

Тревел-блогер aleksa.meow в TikTok поділилася своєю підбіркою корисних застосунків, якими вона користується майже в кожній країні.

Реклама

Читайте також:

Як спростити собі життя в подорожах

Для модниць дівчина порадила звантажити Acloset, який допоможе підібрати образи із наявних у вашій шафі речей. Завдяки його допомозі ви точно зекономите на багажі.

Для тих, хто хоче зекономити на закладах і смачно поїсти, туристка порекомендувала додаток Too good to go. В ньому ви можете замовити їжу за набагато вигіднішою ціною.

В застосунку заклади викладають свіжоприготовані страви, які не з'їли за день відвідувачі. Проте тревел-блогер попередила, що ви заздалегідь не можете обрати страву, яку хочете і ваш обід чи вечеря може стати сюрпризом.

Дівчина також нагадала про ChatGPT, який не раз прокладав їй класні маршрути закордоном та розповідав про цікаві локації.

Нагадаємо, ми розповідали про місто в Італії, яке нічим не поступається Риму. Також ми писали, як можна суттєво зекономити при бронюванні житла.