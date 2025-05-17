Топ-3 додатки, які спростять життя в подорожах

Туристка порадила корисні додатки для подорожей
У світі, де смартфон став невіддільним супутником кожної людини, корисні додатки можуть значно спростити життя. Зокрема, можна обрати класні локації, заклади та маршрути, не витрачаючи при цьому багато нервів та сил.
Тревел-блогер aleksa.meow в TikTok поділилася своєю підбіркою корисних застосунків, якими вона користується майже в кожній країні.
Як спростити собі життя в подорожах
Для модниць дівчина порадила звантажити Acloset, який допоможе підібрати образи із наявних у вашій шафі речей. Завдяки його допомозі ви точно зекономите на багажі.
Для тих, хто хоче зекономити на закладах і смачно поїсти, туристка порекомендувала додаток Too good to go. В ньому ви можете замовити їжу за набагато вигіднішою ціною.
В застосунку заклади викладають свіжоприготовані страви, які не з'їли за день відвідувачі. Проте тревел-блогер попередила, що ви заздалегідь не можете обрати страву, яку хочете і ваш обід чи вечеря може стати сюрпризом.
Дівчина також нагадала про ChatGPT, який не раз прокладав їй класні маршрути закордоном та розповідав про цікаві локації.
@aleksa.meow
Додатки які РЯТУЮТЬ В ✈️🥹 Зберігай - щоб не загубити❤️ Пишіть, які ваші улюблені додатки! 🥰♬ оригінальний звук - Sasha Kuzmenko 2.0 🪐
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