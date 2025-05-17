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Туристка посоветовала полезные приложения для путешествий

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Дата публикации 17 мая 2025 12:17
Топ-3 приложения, которые упростят жизнь в путешествиях
Туристка бронирует билеты в телефоне. Фото: Freepik

В мире, где смартфон стал неотъемлемым спутником каждого человека, полезные приложения могут значительно упростить жизнь. В частности, можно выбрать классные локации, заведения и маршруты, не тратя при этом много нервов и сил.

Тревел-блогер aleksa.meow в TikTok поделилась своей подборкой полезных приложений, которыми она пользуется почти в каждой стране.

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Для модниц девушка посоветовала скачать Acloset, который поможет подобрать образы из имеющихся в вашем шкафу вещей. Благодаря его помощи вы точно сэкономите на багаже.

Для тех, кто хочет сэкономить на заведениях и вкусно поесть, туристка порекомендовала приложение Too good to go. В нем вы можете заказать еду по гораздо более выгодной цене.

В приложении заведения выкладывают свежеприготовленные блюда, которые не съели за день посетители. Однако тревел-блогер предупредила, что вы заранее не можете выбрать блюдо, которое хотите и ваш обед или ужин может стать сюрпризом.

Девушка также напомнила о ChatGPT, который не раз прокладывал ей классные маршруты за рубежом и рассказывал об интересных локациях.

@aleksa.meow

Приложения которые РЯТУЮТ В ✈️🥹 Сохраняй - чтобы не загубити❤️ Пишите, какие ваши любимые приложения! 🥰

♬ оригинальный звук - Sasha Kuzmenko 2.0 🪐

Напомним, мы рассказывали о городе в Италии, который ничем не уступает Риму. Также мы писали, как можно существенно сэкономить при бронировании жилья.

путешествие рестораны смартфон заграница туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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