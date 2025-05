Топ-3 приложения, которые упростят жизнь в путешествиях

Туристка бронирует билеты в телефоне. Фото: Freepik

В мире, где смартфон стал неотъемлемым спутником каждого человека, полезные приложения могут значительно упростить жизнь. В частности, можно выбрать классные локации, заведения и маршруты, не тратя при этом много нервов и сил.

Тревел-блогер aleksa.meow в TikTok поделилась своей подборкой полезных приложений, которыми она пользуется почти в каждой стране.

Как упростить себе жизнь в путешествиях

Для модниц девушка посоветовала скачать Acloset, который поможет подобрать образы из имеющихся в вашем шкафу вещей. Благодаря его помощи вы точно сэкономите на багаже.

Для тех, кто хочет сэкономить на заведениях и вкусно поесть, туристка порекомендовала приложение Too good to go. В нем вы можете заказать еду по гораздо более выгодной цене.

В приложении заведения выкладывают свежеприготовленные блюда, которые не съели за день посетители. Однако тревел-блогер предупредила, что вы заранее не можете выбрать блюдо, которое хотите и ваш обед или ужин может стать сюрпризом.

Девушка также напомнила о ChatGPT, который не раз прокладывал ей классные маршруты за рубежом и рассказывал об интересных локациях.

